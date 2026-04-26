TENSÃO

VÍDEO: Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel nos EUA

Suspeito foi detido pelo Serviço Secreto do país norte-americano

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 07:20

Trump é retirado de jantar após homem atirar Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas na noite de sábado (25) de um jantar com jornalistas correspondentes que cobrem a Casa Branca após tiros serem ouvidos no local. O suspeito de ter feito o ataque foi preso.

Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, foram retirados às pressas em meio aos sons dos disparos. O evento anual ocorreu em um hotel em Washington D.C. próximo da Casa Branca e reunia mais de 2 mil convidados, entre jornalistas e autoridades.

Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel 1 de 6

Segundo informações obtidas pela Reuters, o suspeito atirou em um agente do serviço secreto, mas não se feriu graças ao colete à prova de balas que usava. Ele foi preso na noite de sábado (25).

Segundo o jornal The New York Times, o homem detido é Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele seria morador de Torrance, na Califórnia. Donald Trump publicou nas redes sociais fotos do suspeito detido e um vídeo do momento em que o homem furou a segurança e foi alvejado por agentes do Serviço Secreto (veja abaixo).

Em pronunciamento na Casa Branca após o ocorrido, Trump disse que o homem é uma “pessoa doente” e disse acreditar que ele tenha agido sozinho. “Um lobo solitário”, descreveu.

“O homem foi detido. Parece que ele mora na Califórnia. É uma pessoa doente, uma pessoa muito doente. E nós não queremos que coisas assim aconteçam”, acrescentou.