VÍDEO: Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel nos EUA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 07:20
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas na noite de sábado (25) de um jantar com jornalistas correspondentes que cobrem a Casa Branca após tiros serem ouvidos no local. O suspeito de ter feito o ataque foi preso.
Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, foram retirados às pressas em meio aos sons dos disparos. O evento anual ocorreu em um hotel em Washington D.C. próximo da Casa Branca e reunia mais de 2 mil convidados, entre jornalistas e autoridades.
Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel
Segundo informações obtidas pela Reuters, o suspeito atirou em um agente do serviço secreto, mas não se feriu graças ao colete à prova de balas que usava. Ele foi preso na noite de sábado (25).
Segundo o jornal The New York Times, o homem detido é Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele seria morador de Torrance, na Califórnia. Donald Trump publicou nas redes sociais fotos do suspeito detido e um vídeo do momento em que o homem furou a segurança e foi alvejado por agentes do Serviço Secreto (veja abaixo).
Em pronunciamento na Casa Branca após o ocorrido, Trump disse que o homem é uma “pessoa doente” e disse acreditar que ele tenha agido sozinho. “Um lobo solitário”, descreveu.
“O homem foi detido. Parece que ele mora na Califórnia. É uma pessoa doente, uma pessoa muito doente. E nós não queremos que coisas assim aconteçam”, acrescentou.
Em julho de 2024, Donald Trump sofreu um ataque durante um comício no estado da Pensilvânia. Na época, em período de campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2024, o presidente foi atingido por uma bala na parte superior da orelha direita enquanto discursava em palanque.