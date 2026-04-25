MERCADO PREDITIVO

Militar dos EUA que capturou de Maduro é preso após lucrar R$ 2 milhões com aposta antes da operação

Investigação aponta uso de dados sigilosos para apostar antes da captura de Nicolás Maduro

Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:54

Gannon Ken Van Dyke, que participou da captura de Nicolás Maduro Crédito: Reprodução

O militar americano Van Dyke foi preso por usar informações sigilosas para lucrar com apostas e é investigado por ter antecipado resultados de uma operação militar na Venezuela e transformado o conhecimento privilegiado em dinheiro.

De acordo com informações do g1, ele teria apostado na plataforma Polymarket com base em dados confidenciais sobre a ofensiva que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A movimentação teria garantido ganhos superiores a US$ 400 mil.

Além disso, ao movimentar os recursos entre diferentes carteiras e plataformas, é possível fragmentar o caminho do dinheiro, tornando mais complexa a identificação da origem dos recursos por autoridades.

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No dia da operação, o militar sacou a maior parte dos ganhos supostamente ilegais da Polymarket. Após o anúncio da “Operação Resolução Absoluta”, relatos de movimentações atípicas passaram a circular na imprensa e nas redes sociais.

Segundo a investigação, Van Dyke ainda tentou ocultar sua identidade. Em 6 de janeiro de 2026, pediu a exclusão da conta na plataforma, alegando falsamente ter perdido acesso ao e-mail. No mesmo dia, alterou o endereço eletrônico vinculado à conta de criptomoedas para outro, criado semanas antes e que não estava em seu nome.