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Militar dos EUA que capturou de Maduro é preso após lucrar R$ 2 milhões com aposta antes da operação

Investigação aponta uso de dados sigilosos para apostar antes da captura de Nicolás Maduro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:54

Gannon Ken Van Dyke, que participou da captura de Nicolás Maduro Crédito: Reprodução

O militar americano Van Dyke foi preso por usar informações sigilosas para lucrar com apostas e é investigado por ter antecipado resultados de uma operação militar na Venezuela e transformado o conhecimento privilegiado em dinheiro.

De acordo com informações do g1, ele teria apostado na plataforma Polymarket com base em dados confidenciais sobre a ofensiva que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A movimentação teria garantido ganhos superiores a US$ 400 mil.

Além disso, ao movimentar os recursos entre diferentes carteiras e plataformas, é possível fragmentar o caminho do dinheiro, tornando mais complexa a identificação da origem dos recursos por autoridades.

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Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por auto-upload

No dia da operação, o militar sacou a maior parte dos ganhos supostamente ilegais da Polymarket. Após o anúncio da “Operação Resolução Absoluta”, relatos de movimentações atípicas passaram a circular na imprensa e nas redes sociais.

Segundo a investigação, Van Dyke ainda tentou ocultar sua identidade. Em 6 de janeiro de 2026, pediu a exclusão da conta na plataforma, alegando falsamente ter perdido acesso ao e-mail. No mesmo dia, alterou o endereço eletrônico vinculado à conta de criptomoedas para outro, criado semanas antes e que não estava em seu nome.

As autoridades apontam que as movimentações financeiras, aliadas às tentativas de apagar rastros digitais, reforçam a suspeita de uso de informação privilegiada e fraude. O caso segue sob investigação.

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Tags:

Operação Aposta Preso Militar

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