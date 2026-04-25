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Influenciadora é presa por transportar R$ 1 milhão em maconha na mala

Jovem de 23 anos alegou ter sido pressionada pelo ex-namorado a carregar a droga

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 09:13

Ellie Crampsie
Ellie Crampsie Crédito: Reprodução

A influenciadora escocesa Ellie Crampsie, de 23 anos, foi condenada a 16 meses de prisão após ser flagrada transportando cerca de 17 quilos de maconha na mala ao desembarcar no Aeroporto de Edimburgo. A droga foi avaliada entre 115 mil libras e 151 mil libras, o equivalente a até R$ 1 milhão.

O caso aconteceu em abril do ano passado, quando ela retornava de uma viagem à Tailândia. Crampsie foi abordada por agentes de fronteira após chegar em Edimburgo, na Escócia, em um voo da Air France, com conexão em Paris.

Ellie Crampsie

Ellie Crampsie por Reprodução
Ellie Crampsie por Reprodução
Ellie Crampsie por Reprodução
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Ellie Crampsie por Reprodução

Durante a inspeção, os agentes encontraram a droga escondida na bagagem, que, segundo a jovem, pertencia ao ex-namorado. A mala também continha roupas femininas.

Em tribunal, Crampsie admitiu ter transportado a substância ilegal, classificada como droga de Classe B no Reino Unido. A defesa alegou que ela teve "um papel menor" no esquema e que havia "evidências de pressão" por parte de terceiros, incluindo um homem mais velho que exerceria influência sobre ela.

Ao proferir a sentença, o juiz Graeme Watson reconheceu que a influenciadora pode ter sido "ingênua e potencialmente explorada" pelo ex-companheiro. Ele também destacou que havia um "desequilíbrio de poder" na relação e aceitou que o grau de culpa dela era menor. Apesar disso, o juiz classificou a decisão como "imprudente" e entendeu que a gravidade do caso justificava a pena de prisão.

"Você sabia que seu ex-parceiro estava envolvido com drogas e ele pediu para você despachar a mala dele", disse Watson durante a sentença, segundo o jornal The Times e a BBC. "Aceito que havia uma diferença de poder no relacionamento".

Crampsie, que é de Glasgow, ficou conhecida por atuar como promotora na cena noturna da cidade e soma cerca de 5,5 mil seguidores no Instagram e 6 mil no TikTok.

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