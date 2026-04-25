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Influenciadora é presa por transportar R$ 1 milhão em maconha na mala

Jovem de 23 anos alegou ter sido pressionada pelo ex-namorado a carregar a droga

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 09:13

Ellie Crampsie Crédito: Reprodução

A influenciadora escocesa Ellie Crampsie, de 23 anos, foi condenada a 16 meses de prisão após ser flagrada transportando cerca de 17 quilos de maconha na mala ao desembarcar no Aeroporto de Edimburgo. A droga foi avaliada entre 115 mil libras e 151 mil libras, o equivalente a até R$ 1 milhão.

O caso aconteceu em abril do ano passado, quando ela retornava de uma viagem à Tailândia. Crampsie foi abordada por agentes de fronteira após chegar em Edimburgo, na Escócia, em um voo da Air France, com conexão em Paris.

Ellie Crampsie 1 de 11

Durante a inspeção, os agentes encontraram a droga escondida na bagagem, que, segundo a jovem, pertencia ao ex-namorado. A mala também continha roupas femininas.

Em tribunal, Crampsie admitiu ter transportado a substância ilegal, classificada como droga de Classe B no Reino Unido. A defesa alegou que ela teve "um papel menor" no esquema e que havia "evidências de pressão" por parte de terceiros, incluindo um homem mais velho que exerceria influência sobre ela.

Ao proferir a sentença, o juiz Graeme Watson reconheceu que a influenciadora pode ter sido "ingênua e potencialmente explorada" pelo ex-companheiro. Ele também destacou que havia um "desequilíbrio de poder" na relação e aceitou que o grau de culpa dela era menor. Apesar disso, o juiz classificou a decisão como "imprudente" e entendeu que a gravidade do caso justificava a pena de prisão.

"Você sabia que seu ex-parceiro estava envolvido com drogas e ele pediu para você despachar a mala dele", disse Watson durante a sentença, segundo o jornal The Times e a BBC. "Aceito que havia uma diferença de poder no relacionamento".