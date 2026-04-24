NEGÓCIOS

Gigante bilionária, Nike anuncia demissão em massa de funcionários em meio à queda nas vendas

Cortes atingem principalmente áreas de tecnologia e fazem parte de plano para concentrar operações nos EUA e na Índia

Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:17

Nike Crédito: Shutterstock

A Nike anunciou nesta quinta-feira (23) a demissão de aproximadamente 1.400 trabalhadores como parte de um plano interno voltado à simplificação de processos e reorganização operacional. O volume de desligamentos representa pouco menos de 2% do quadro global da empresa e deve afetar principalmente equipes ligadas à área de tecnologia.

A medida ocorre em um momento em que a companhia enfrenta um período prolongado de retração nas vendas, cenário que vem pressionando a estratégia de reposicionamento da marca.

Estresse, sobrecarga e trabalho: o que fazer antes de pedir demissão 1 de 6

Em comunicado interno encaminhado aos funcionários, a empresa informou que a reestruturação também tem como objetivo melhorar a integração da cadeia de suprimentos e concentrar suas atividades tecnológicas em dois centros principais: o estado de Oregon, nos Estados Unidos, e unidades na Índia.

No início do ano, a companhia já havia eliminado 775 postos de trabalho dentro de um plano voltado à aceleração da automação de processos.

Mesmo com o anúncio das novas demissões, os papéis da empresa registraram leve alta de cerca de 0,5% no pós-mercado. Ainda assim, acumulam desvalorização superior a 50% ao longo dos últimos três anos, período em que concorrentes como On, Hoka e Anta ampliaram sua presença no setor.