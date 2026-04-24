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Gigante bilionária, Nike anuncia demissão em massa de funcionários em meio à queda nas vendas

Cortes atingem principalmente áreas de tecnologia e fazem parte de plano para concentrar operações nos EUA e na Índia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:17

Nike
Nike Crédito: Shutterstock

A Nike anunciou nesta quinta-feira (23) a demissão de aproximadamente 1.400 trabalhadores como parte de um plano interno voltado à simplificação de processos e reorganização operacional. O volume de desligamentos representa pouco menos de 2% do quadro global da empresa e deve afetar principalmente equipes ligadas à área de tecnologia.

A medida ocorre em um momento em que a companhia enfrenta um período prolongado de retração nas vendas, cenário que vem pressionando a estratégia de reposicionamento da marca.

Estresse, sobrecarga e trabalho: o que fazer antes de pedir demissão

Advogados trabalhistas dizem que existe uma estratégia para maximizar seus direitos na hora de pedir demissão por Shutterstock
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A razão é simples: depois de 15 dias de trabalho, mais um mês é contabilizado no cálculo do seu 13º salário proporcional por Shutterstock
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Advogados trabalhistas dizem que existe uma estratégia para maximizar seus direitos na hora de pedir demissão por Shutterstock

Em comunicado interno encaminhado aos funcionários, a empresa informou que a reestruturação também tem como objetivo melhorar a integração da cadeia de suprimentos e concentrar suas atividades tecnológicas em dois centros principais: o estado de Oregon, nos Estados Unidos, e unidades na Índia.

No início do ano, a companhia já havia eliminado 775 postos de trabalho dentro de um plano voltado à aceleração da automação de processos.

Mesmo com o anúncio das novas demissões, os papéis da empresa registraram leve alta de cerca de 0,5% no pós-mercado. Ainda assim, acumulam desvalorização superior a 50% ao longo dos últimos três anos, período em que concorrentes como On, Hoka e Anta ampliaram sua presença no setor.

Desde que assumiu o comando da companhia em 2024, o CEO Elliott Hill tem defendido uma estratégia de reposicionamento com maior ênfase em modalidades como corrida e futebol, além de acelerar o ritmo de lançamentos de novos produtos. Ainda assim, analistas avaliam que a execução dessas iniciativas tem ocorrido de forma irregular e consideram que os recentes cortes já eram esperados pelo mercado.

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