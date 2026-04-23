GENTILEZA

Gesto inesperado de entregador comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil

Entregador dos Estados Unidos foi surpreendido com uma gorjeta fora do comum

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2026 às 23:31

Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil Crédito: ABC News

Um entregador de pizza nos Estados Unidos foi surpreendido com uma gorjeta fora do comum após fazer uma gentileza durante uma de suas entregas. O cliente divulgou um vídeo nas redes sociais relatando a gratidão ao trabalhador, o que motivou internautas a doarem mais de R$ 300 mil.

A história de Dan Simpson, entregador da Domino’s, começou com uma entrega para o casal Brian Wilson e Katey Wilson, na cidade de Boise, no estado de Idaho. Ao chegar à residência, o entregador explicou que o restaurante estava sem o refrigerante diet solicitado e que, por isso, fez um pequeno desvio até uma loja para comprar a bebida, segundo informações publicadas pelo veículo ABC News.

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Em agradecimento ao gesto, Brian ofereceu uma gorjeta extra, mas o trabalhador afirmou que os seis dólares recebidos já eram “uma boa gorjeta”. Ele então compartilhou a história em um vídeo publicado no fim de março, que ultrapassou 2,5 milhões de visualizações.

“Minha esposa é legalmente cega, e a condição dela já avançou mais do que a minha neste momento, mas eu ainda estou limitado a dirigir apenas durante o dia. Quando o sol se põe, não há chance de fazer uma ‘ida rápida à loja’ para comprar algo, então dependemos bastante de entregas”, disse Brian. “Nunca tivemos alguém que se esforçasse assim por nós”, destacou.

Em retribuição, o casal iniciou uma campanha de arrecadação para o trabalhador, que levantou cerca de US$ 76 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 376 mil.