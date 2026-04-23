Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gesto inesperado de entregador comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil

Entregador dos Estados Unidos foi surpreendido com uma gorjeta fora do comum

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2026 às 23:31

Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil Crédito: ABC News

Um entregador de pizza nos Estados Unidos foi surpreendido com uma gorjeta fora do comum após fazer uma gentileza durante uma de suas entregas. O cliente divulgou um vídeo nas redes sociais relatando a gratidão ao trabalhador, o que motivou internautas a doarem mais de R$ 300 mil.

A história de Dan Simpson, entregador da Domino’s, começou com uma entrega para o casal Brian Wilson e Katey Wilson, na cidade de Boise, no estado de Idaho. Ao chegar à residência, o entregador explicou que o restaurante estava sem o refrigerante diet solicitado e que, por isso, fez um pequeno desvio até uma loja para comprar a bebida, segundo informações publicadas pelo veículo ABC News.

Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil

Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News
1 de 9
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil por ABC News

Em agradecimento ao gesto, Brian ofereceu uma gorjeta extra, mas o trabalhador afirmou que os seis dólares recebidos já eram “uma boa gorjeta”. Ele então compartilhou a história em um vídeo publicado no fim de março, que ultrapassou 2,5 milhões de visualizações.

“Minha esposa é legalmente cega, e a condição dela já avançou mais do que a minha neste momento, mas eu ainda estou limitado a dirigir apenas durante o dia. Quando o sol se põe, não há chance de fazer uma ‘ida rápida à loja’ para comprar algo, então dependemos bastante de entregas”, disse Brian. “Nunca tivemos alguém que se esforçasse assim por nós”, destacou.

Em retribuição, o casal iniciou uma campanha de arrecadação para o trabalhador, que levantou cerca de US$ 76 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 376 mil.

A empresa afirmou estar orgulhosa da conduta do funcionário, que atua no cargo há cerca de 14 anos. “O que pode ter parecido um pequeno gesto para Dan fez uma diferença significativa para seus clientes, e esse espírito de consideração é algo que valorizamos profundamente como empresa”, informou em nota.

Mais recentes

Imagem - Conselheiro de Trump ataca mulheres brasileiras após denúncia de abuso sexual: ‘Programadas para criar problema’

Conselheiro de Trump ataca mulheres brasileiras após denúncia de abuso sexual: ‘Programadas para criar problema’
Imagem - Anvisa aprova uso de Mounjaro para tratamento crianças e adolescentes

Anvisa aprova uso de Mounjaro para tratamento crianças e adolescentes
Imagem - Depois de 70 anos de atividade, gigante de laticínios declara falência e demite 140 funcionários

Depois de 70 anos de atividade, gigante de laticínios declara falência e demite 140 funcionários