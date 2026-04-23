Gesto inesperado de entregador comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil

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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de abril de 2026 às 23:31
Um entregador de pizza nos Estados Unidos foi surpreendido com uma gorjeta fora do comum após fazer uma gentileza durante uma de suas entregas. O cliente divulgou um vídeo nas redes sociais relatando a gratidão ao trabalhador, o que motivou internautas a doarem mais de R$ 300 mil.
A história de Dan Simpson, entregador da Domino’s, começou com uma entrega para o casal Brian Wilson e Katey Wilson, na cidade de Boise, no estado de Idaho. Ao chegar à residência, o entregador explicou que o restaurante estava sem o refrigerante diet solicitado e que, por isso, fez um pequeno desvio até uma loja para comprar a bebida, segundo informações publicadas pelo veículo ABC News.
Gesto inusitado de entregador de pizza comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil
Em agradecimento ao gesto, Brian ofereceu uma gorjeta extra, mas o trabalhador afirmou que os seis dólares recebidos já eram “uma boa gorjeta”. Ele então compartilhou a história em um vídeo publicado no fim de março, que ultrapassou 2,5 milhões de visualizações.
“Minha esposa é legalmente cega, e a condição dela já avançou mais do que a minha neste momento, mas eu ainda estou limitado a dirigir apenas durante o dia. Quando o sol se põe, não há chance de fazer uma ‘ida rápida à loja’ para comprar algo, então dependemos bastante de entregas”, disse Brian. “Nunca tivemos alguém que se esforçasse assim por nós”, destacou.
Em retribuição, o casal iniciou uma campanha de arrecadação para o trabalhador, que levantou cerca de US$ 76 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 376 mil.
A empresa afirmou estar orgulhosa da conduta do funcionário, que atua no cargo há cerca de 14 anos. “O que pode ter parecido um pequeno gesto para Dan fez uma diferença significativa para seus clientes, e esse espírito de consideração é algo que valorizamos profundamente como empresa”, informou em nota.