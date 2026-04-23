FIM DE UMA ERA

Depois de 70 anos de atividade, gigante de laticínios declara falência e demite 140 funcionários

La Suipachense encerra atividades e abala a economia de cidades na Argentina

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:38

La Suipachense declara falência Crédito: Reprodução

A Justiça argentina decretou a falência da La Suipachense, empresa tradicional de latícinios que tem mais de 70 anos de atividade. Com a decisão, mais de 140 funcionários foram demitidos.

O decreto abalou a economia local, especialmente a região de Suipacha, onde a empresa era uma das principais empregadoras. O encerramento das atividades da fábrica também é o fim de um legado que atravessou gerações de famílias na Argentina.

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De acordo com o El Cronista, jornal diário de negócios publicado em Buenos Aires, a empresa enfrentava uma combinação de atrasos salariais, acúmulo de dívidas e perda da capacidade produtiva.

O Tribunal Cível e Comercial da província de Mercedes decretou a falência depois que a empresa deixou de cumprir um acordo preventivo firmado com credores. Esse tipo de instrumento é adotado justamente para reorganizar dívidas e evitar a quebra, mas, diante do descumprimento, a Justiça decidiu pelo encerramento das atividades.