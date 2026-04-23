Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Depois de 70 anos de atividade, gigante de laticínios declara falência e demite 140 funcionários

La Suipachense encerra atividades e abala a economia de cidades na Argentina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:38

La Suipachense declara falência
La Suipachense declara falência Crédito: Reprodução

A Justiça argentina decretou a falência da La Suipachense, empresa tradicional de latícinios que tem mais de 70 anos de atividade. Com a decisão, mais de 140 funcionários foram demitidos.

O decreto abalou a economia local, especialmente a região de Suipacha, onde a empresa era uma das principais empregadoras. O encerramento das atividades da fábrica também é o fim de um legado que atravessou gerações de famílias na Argentina.

La Suipachense declara falência

La Suipachense declara falência por Reprodução
La Suipachense declara falência por Reprodução
La Suipachense declara falência por Reprodução
La Suipachense declara falência por Reprodução
La Suipachense declara falência por Reprodução
1 de 5
La Suipachense declara falência por Reprodução

De acordo com o El Cronista, jornal diário de negócios publicado em Buenos Aires, a empresa enfrentava uma combinação de atrasos salariais, acúmulo de dívidas e perda da capacidade produtiva.

O Tribunal Cível e Comercial da província de Mercedes decretou a falência depois que a empresa deixou de cumprir um acordo preventivo firmado com credores. Esse tipo de instrumento é adotado justamente para reorganizar dívidas e evitar a quebra, mas, diante do descumprimento, a Justiça decidiu pelo encerramento das atividades.

Leia mais

Imagem - Quer morar na Europa? País 'mais feliz do mundo' abre 140 mil vagas para estrangeiros

Quer morar na Europa? País 'mais feliz do mundo' abre 140 mil vagas para estrangeiros

Imagem - Os 10 passaportes mais poderosos do mundo; confira o ranking

Os 10 passaportes mais poderosos do mundo; confira o ranking

Imagem - Saiba quais são os 10 países mais perigosos do mundo para visitar

Saiba quais são os 10 países mais perigosos do mundo para visitar

Na decisão, também foram determinadas medidas imediatas, como o bloqueio de contas e bens da companhia, além da nomeação de um administrador judicial. A situação já era considerada crítica, já que a fábrica estava fechada havia mais de três meses, o que contribuiu para agravar o cenário de insolvência.

Tags:

Argentina Falência

Mais recentes

Imagem - Conselheiro de Trump ataca mulheres brasileiras após denúncia de abuso sexual: ‘Programadas para criar problema’

Conselheiro de Trump ataca mulheres brasileiras após denúncia de abuso sexual: ‘Programadas para criar problema’
Imagem - Gesto inesperado de entregador comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil

Gesto inesperado de entregador comove cliente e rende ‘gorjeta’ de mais de R$ 300 mil
Imagem - Anvisa aprova uso de Mounjaro para tratamento crianças e adolescentes

Anvisa aprova uso de Mounjaro para tratamento crianças e adolescentes