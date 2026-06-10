ASTRONOMIA

6 minutos de escuridão: veja data, hora e onde acompanhar o eclipse mais longo do século

Fenômeno poderá ser visto total ou parcialmente em diferentes regiões do planeta

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:24

Eclipse Crédito: Shutterstock

Em 2027, o mundo será palco do eclipse solar total mais longo do século XXI. Marcado para o dia 2 de agosto, o fenômeno proporcionará mais de seis minutos de escuridão completa em seu ponto máximo, tornando-se um dos eventos astronômicos mais aguardados das próximas décadas.

O ápice do eclipse acontecerá na região de Luxor, no Egito, onde moradores e turistas poderão acompanhar 6 minutos e 22 segundos de totalidade, quando a Lua encobrirá completamente o Sol.

A trajetória da sombra passará por partes da Europa, da África e do Oriente Médio. Entre os países localizados na faixa de totalidade estão Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Em outras áreas do planeta, o espetáculo será apenas parcial. Nesses locais, a Lua cobrirá somente uma parte do disco solar, permitindo observação parcial em regiões da Europa, da África, do sul da Ásia e do leste da América do Norte.

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Por que esse eclipse será tão longo?

A duração excepcional do fenômeno está ligada à posição da Lua em sua órbita. Na ocasião, ela estará no perigeu, ponto em que fica mais próxima da Terra, fazendo com que sua sombra alcance uma área ainda maior, estimada em 2,5 milhões de quilômetros quadrados.

Com isso, o eclipse de 2027 será o mais longo registrado entre 1991 e 2114, superando com ampla margem o evento observado na América do Norte em abril de 2024, cuja fase total durou 4 minutos e 28 segundos.

De acordo com o site Time and Date, o cronograma previsto é o seguinte:

Início do eclipse parcial: 07h30 (04h30 em Brasília);

Início do eclipse total: 08h23 (05h23 em Brasília);

Máximo do eclipse: 10h06 (07h06 em Brasília);

Fim do eclipse total: 11h49 (08h49 em Brasília);

Fim do eclipse parcial: 12h43 (09h43 em Brasília).

Cuidados para observar o eclipse

A observação exige proteção adequada para evitar danos permanentes à visão. O uso de óculos certificados pela norma ISO 12312-2 ou de telescópios equipados com filtros solares é indispensável durante quase todo o fenômeno.