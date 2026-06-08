VIOLÊNCIA

Funcionário sofre queimaduras graves ao ser atacado por colega com óleo fervente dentro de McDonald's

Família relata recuperação dolorosa e arrecada quase US$ 70 mil para custear despesas

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:16

Jacob Smith Crédito: Reprodução

Um funcionário de 20 anos do McDonald's continua internado em uma unidade especializada para tratamento de queimados após sofrer queimaduras graves ao ser atingido por óleo fervente durante o expediente em Yuba City, no norte da Califórnia. O jovem, identificado como Jacob Smith, teve ferimentos de segundo grau no rosto, pescoço, braço direito e costas.

Segundo familiares, o estado de saúde ainda inspira cuidados. Uma cirurgia de enxerto de pele estava prevista para a última quinta-feira (4), enquanto a equipe médica segue acompanhando sua recuperação, considerada longa e dolorosa.

O ataque ocorreu dentro de uma unidade da rede de fast-food. De acordo com a polícia, o suspeito fugiu antes da chegada dos agentes, mas a vítima permaneceu consciente após a agressão. Em entrevista à emissora ABC10, o tenente Michael Bullard relatou que Jacob conseguia caminhar e conversar quando foi encontrado pelos policiais.

"Ele estava de pé, andando e conseguindo se comunicar com eles, mas tinha marcas de queimadura visíveis na parte superior do tronco e no rosto", afirmou.

As autoridades identificaram o suspeito como Jalani Bluett, de 23 anos. Após um alerta de pessoa desaparecida em risco emitido pelo gabinete do xerife do condado de Sutter, ele foi localizado e preso. Segundo a polícia, o homem responderá por acusações como agressão com arma letal, mutilação e agressão agravada com lesões corporais graves.

A motivação do ataque ainda não foi divulgada. O próprio Jacob disse não saber o que poderia ter provocado a agressão.

Em uma campanha de arrecadação criada na plataforma GoFundMe, a mãe do jovem, Amber Smith, contou que o filho enfrenta dores intensas e deverá passar por tratamento contínuo. Ela afirmou ainda que ele ficará afastado do trabalho por tempo indeterminado.

"Como mãe dele, meu coração se partiu quando ele olhou para mim e disse: 'Por que ele faria isso comigo?'", escreveu.

Amber relatou que, apesar dos ferimentos, Jacob tenta manter uma atitude positiva. No entanto, os procedimentos médicos têm sido extremamente dolorosos e exigem o uso de medicamentos fortes.