EUA

Menino de 5 anos passa mal e morre durante 'festa do pijama' na casa de amigo

Médicos ainda investigam o que provocou a morte da criança

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:20

Jagger Wing tinha 5 anos Crédito: Reproduçaõ

A morte inesperada de um menino de 5 anos em Indiana, nos Estados Unidos, mobiliza familiares e médicos em busca de respostas. Jagger Wing morreu após passar mal enquanto passava a noite na casa de amigos da família, na cidade de Newburgh, no último dia 30 de maio.

Até o momento, a causa da morte não foi esclarecida. Segundo os pais da criança, Damon e Alexandria Wing, os médicos continuam realizando exames para determinar o que provocou o falecimento.

Menino morreu após passar mal 1 de 3

De acordo com o relato da família à emissora News 14, o garoto havia passado o dia normalmente, brincando com outras crianças, antes de participar de uma festa do pijama. A situação mudou quando os pais receberam uma ligação informando que o filho estava inconsciente.

"Ele brincou bastante do lado de fora", disse Alexandria. "Ele estava com os amigos. Estava dormindo na casa de um amigo quando isso aconteceu.". Jagger foi socorrido e levado ao Gateway Hospital, mas não resistiu.

Em meio ao luto, a mãe afirmou que ainda tenta compreender as circunstâncias da tragédia. "Eu odeio não ter estado lá."

Causa da morte ainda é desconhecida

Uma das linhas investigadas pelos médicos envolve possíveis condições cardíacas. Alexandria explicou que há histórico de problemas no coração entre familiares e aproveitou para destacar a importância do acompanhamento preventivo.

"Temos histórico de problemas cardíacos na família, e quero destacar a importância de conhecer o histórico familiar e realizar testes genéticos para tentar prevenir situações como essa", afirmou.

Apesar das investigações em andamento, a família ainda não recebeu uma explicação definitiva sobre o que aconteceu. "Disseram que não havia nada que pudesse ter prevenido isso, mas nós nem sabemos o que aconteceu", acrescentou a mãe.

Após a morte do menino, os pais decidiram submeter as duas filhas a avaliações médicas para verificar a existência de possíveis alterações cardíacas. Segundo eles, os exames não apontaram qualquer anormalidade.