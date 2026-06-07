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Tiroteio durante festival tradicional nos EUA deixa 12 feridos e provoca pânico em Ohio

Duas vítimas estão em estado crítico; busca ativa está em andamento para encontrar os suspeitos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:18

Tiroteio perto de um tradicional festival em Toledo, no Ohio, deixou pelo menos 12 pessoas feridas Crédito: Reprodução/X @theinformant_x

Um tiroteio nas proximidades de um festival de rua em Toledo, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, deixou ao menos 12 pessoas feridas e provocou correria entre os participantes do evento. O caso aconteceu na tarde de sábado (6) durante o Old West End Festival, uma das celebrações mais tradicionais da cidade.

Segundo a polícia local, os disparos ocorreram por volta das 17h37 no horário local. As investigações iniciais apontam que pelo menos duas pessoas armadas trocaram tiros em meio à multidão. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

As vítimas têm entre 14 e 61 anos. Duas delas permanecem em estado crítico, enquanto a maioria dos feridos está na faixa dos 20 anos de idade. As autoridades não divulgaram detalhes sobre a identidade dos envolvidos.

Equipes de emergência foram mobilizadas para atender os feridos, enquanto participantes do festival buscavam abrigo ao ouvirem os disparos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram momentos de pânico, com pessoas correndo pelas ruas e socorristas atuando no local.

Um homem, identificado como Kevin Berry, contou à agência de notícias AP que estava sentado no arboreto do bairro ouvindo música ao vivo com amigos quando ouviu uma série de disparos. "Todo mundo se jogou no chão", falou. Ele ainda relatou que, quando levantou a cabeça, viu uma arma sendo jogada no chão a menos de 15 metros de distância. Policiais que já estavam no festival responderam imediatamente.

Berry, que tem treinamento médico e serviu na Marinha, também falou que percorreu a área procurando pessoas que precisassem de ajuda e disse ter visto pelo menos cinco feridos por tiros. "As pessoas atingidas estavam espalhadas pelo arboreto".

De acordo com a chefe do Corpo de Bombeiros de Toledo, Allison Armstrong, o atendimento enfrentou dificuldades devido às ruas fechadas para o evento e ao grande fluxo de pessoas deixando a região. Mesmo assim, todos os feridos foram transportados para hospitais em menos de uma hora.

A polícia informou que trabalha na identificação dos responsáveis e pediu a colaboração do público. Investigadores analisam imagens de câmeras de segurança e solicitam que participantes compartilhem fotos e vídeos registrados durante o festival que possam ajudar na apuração.

O diretor de segurança pública da cidade, George Kral, fez um apelo para que testemunhas forneçam informações às autoridades. "Eu sei que existem informações disponíveis. Por favor, nos ajude a ajudá-los", declarou.

O governador de Ohio, Mike DeWine, lamentou o episódio e afirmou estar preocupado com a violência registrada durante o evento. Em comunicado, ele destacou que festivais de verão devem ser ambientes seguros para famílias e visitantes.

Realizado anualmente, o Old West End Festival reúne apresentações musicais, visitas a residências históricas, barracas de comida e atividades culturais. Após o ataque, autoridades e organizadores passaram a discutir a continuidade da programação prevista para o restante do fim de semana.