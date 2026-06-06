Bad Bunny ou o Papa? Leão XIV comenta concorrência em viagem à Espanha

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:21
O papa Leão XIV afirmou neste sábadO (6) durante viagem à Espanha, que divide a atenção do público em Madri com outra figura de grande popularidade neste fim de semana. O cantor porto-riquenho Bad Bunny tem dois shows programados na capital espanhola.
Em conversa com jornalistas a bordo do avião papal, Leão destacou a influência do artista ao citar relatos de um recente despertar espiritual, especialmente entre jovens espanhóis.
O pontífice americano disse compreender que muitos jovens adultos enfrentam uma sensação de falta de propósito e avaliou que sua visita pode ajudar a "despertar" algo nesse público.
Se lhes perguntarem: "Vocês querem ver o Bad Bunny ou querem ver o papa?", acho que muitos escolheriam ver o Bad Bunny", disse Leão XIV. "Mas também acho que alguns virão para ver o papa. E isso diz muito, sabe?"
Leão XIV inicia neste sábado, 6, uma agenda de uma semana na Espanha. O roteiro inclui passagens por Madri, Barcelona e Ilhas Canárias. Segundo o papa, a intenção é levar uma mensagem de união a um país marcado por polarização política e religiosa.
Leão XIV confirmou que apoiará os Estados Unidos na próxima Copa do Mundo. Ao ser perguntado sobre sua preferência entre Real Madrid e Barcelona, revelou sua escolha.
"Isso é fácil", disse ele. "O papa torce para todos os times, mas Prevost é Real Madrid", disse ele, em referência ao seu nome de batismo.