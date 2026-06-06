ESPANHA

Bad Bunny ou o Papa? Leão XIV comenta concorrência em viagem à Espanha

Visita do pontífice à Espanha divide a atenção do público em Madri com cantor porto-riquenho

Wladmir Pinheiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:21

Papa faz discurso aos participantes da plenária do Dicastério para a Evangelização na manhã desta quinta-feira (28) Crédito: Vatican News

O papa Leão XIV afirmou neste sábadO (6) durante viagem à Espanha, que divide a atenção do público em Madri com outra figura de grande popularidade neste fim de semana. O cantor porto-riquenho Bad Bunny tem dois shows programados na capital espanhola.

Em conversa com jornalistas a bordo do avião papal, Leão destacou a influência do artista ao citar relatos de um recente despertar espiritual, especialmente entre jovens espanhóis.

O pontífice americano disse compreender que muitos jovens adultos enfrentam uma sensação de falta de propósito e avaliou que sua visita pode ajudar a "despertar" algo nesse público.

Se lhes perguntarem: "Vocês querem ver o Bad Bunny ou querem ver o papa?", acho que muitos escolheriam ver o Bad Bunny", disse Leão XIV. "Mas também acho que alguns virão para ver o papa. E isso diz muito, sabe?"

Leão XIV inicia neste sábado, 6, uma agenda de uma semana na Espanha. O roteiro inclui passagens por Madri, Barcelona e Ilhas Canárias. Segundo o papa, a intenção é levar uma mensagem de união a um país marcado por polarização política e religiosa.

Para quem o papa torce na Copa do Mundo?

Leão XIV confirmou que apoiará os Estados Unidos na próxima Copa do Mundo. Ao ser perguntado sobre sua preferência entre Real Madrid e Barcelona, revelou sua escolha.