INVESTIGAÇÃO

Ator de 'Jumanji' é morto a facadas nos EUA; enteado é apontado como suspeito

Artista de 81 anos também participou de produções como 'Top Gun: Maverick', 'Logan' e 'Alias'

Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 07:30

Ator de 'Jumanji' é morto a facadas nos EUA; enteado é apontado como suspeito Crédito: Divulgação

O ator James Handy, conhecido por participações em filmes como "Jumanji" (1995) e "Top Gun: Maverick" (2022), morreu aos 81 anos após ser esfaqueado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O principal suspeito do crime é Michael Gledhill, de 44 anos, filho da namorada do artista.

De acordo com informações divulgadas pela polícia local, o caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (3), no bairro de Tarzana. Agentes foram acionados para atender uma ocorrência em uma residência na região após uma ligação para o serviço de emergência.

Atores de Jumanji 1 de 3

Segundo as autoridades, o homem que fez o chamado afirmou ter acabado de matar o padrasto. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Handy caído no jardim da frente da casa, inconsciente e com um ferimento provocado por faca na região do peito.

O ator chegou a ser socorrido por equipes de emergência e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a polícia, o suspeito se apresentou aos agentes assim que eles chegaram à residência e foi preso no local. Ele foi encaminhado para a cadeia de Van Nuys e responderá por homicídio. A fiança foi estipulada em US$ 2 milhões.

James Handy construiu uma carreira de décadas no cinema e na televisão norte-americana. Além de "Jumanji" e "Top Gun: Maverick", o ator integrou o elenco de produções como "Logan", "Arachnophobia", "The Rocketeer", "The Verdict" e "K-9".