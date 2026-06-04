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Mistério milenar: pesquisa revela como pode ter surgido o lendário rio do Jardim do Éden

Resultados foram divulgados na revista Nature Geoscience

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 18:56

Rio Eufrates
Rio Eufrates Crédito: Reprodução

Uma pesquisa publicada na revista Nature Geoscience na última segunda-feira (1º) pode ter chegado à origem do Rio Eufrates, um dos mais importantes para a história das civilizações humanas, por ser o coração da antiga Mesopotâmia.

A pesquisa de cientistas da Universidade de Oxford e da Chevron indica que o Rio Eufrates, conhecido também como um dos quatro "Rios do Jardim do Éden", é fruto do encontro de outros dois rios antigos que existiram entre 3,6 e 1,6 milhões de anos atrás. 

Rio Eufrates

Rio Eufrates por Reprodução
Rio Eufrates por Reprodução
Rio Eufrates por Reprodução
Rio Eufrates por Reprodução
Rio Eufrates por Reprodução
Rio Eufrates por Reprodução
Rio Eufrates por Reprodução
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Rio Eufrates por Reprodução
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Rio Eufrates por Reprodução

Com cerca de 2,8 mil quilômetros de extensão, ele passa por países modernos como Turquia, Síria e Iraque. Segundo informações do Extra, o rio é apontado como o berço da civilização e da Crescente Fértil.

As investigações começaram em 2014, quando Andrew Madof, geólogo da Chevron, começou a analisar dados da costa do Líbano em busca de gás natural. Por meio de imagens sísmicas, ele conseguiu elaborar uma representação tridimensional de materiais subterrâneos.

A partir daí, o pesquisador percebeu que as imagens indicavam, além dos depósitos de sal, fruto do período conhecido como Crise de Salinidade Messiniana, indícios de depósitos fluviais. “Basicamente, foi o começo de uma viagem de 12 anos para mim”, afirmou o cientista à National Geographic.

Com essa descoberta, os cientistas envolvidos na pesquisa identificaram, por meio de mapas geológicos, a existência dos rios Paleo-Karasu e Paleo-Murat, que desaguavam na bacia do Mediterrâneo e receberam essa nomenclatura com base nos nomes atuais. Segundo o geólogo, os rios possuíam dimensões muito maiores do que as atuais.

O que ocorreu, segundo a pesquisa, é que um evento relacionado às placas tectônicas, como um terremoto ou a formação de uma cordilheira, desviou o curso das águas, afastando-as do Mediterrâneo e unificando-as em um único caminho, que hoje deságua no Golfo Pérsico.

Ainda há dúvidas, pois, apesar de o trabalho trazer resultados consistentes, ele é baseado em análises sísmicas remotas e modelos digitais, carecendo de comprovação por meio da coleta e análise de amostras de campo. Apesar disso, representa um grande avanço para desvendar parte da história da humanidade até então desconhecida.

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