TECNOLOGIA

Google anuncia edição de vídeos com Gemini e novas ferramentas de IA

Evento anual I/O ocorreu no dia 19 de maio deste ano

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:04

Gemini Crédito: Divulgação

Durante seu evento anual de lançamento de novidades, o Google anunciou novas ferramentas que serão implementadas na plataforma de inteligência artificial (IA) Gemini. Entre as funcionalidades estão a edição de vídeos, agente pessoal integrado 24h e a execução de tarefas de maneira ultrarrápida.

O evento I/O ocorreu no dia 19 de maio deste ano para apresentar os produtos e novidades a serem lançados neste ano, segundo informações da CNN Tech.

Um dos produtos é o Gemini Omni, criado para facilitar a criação de conteúdo para usuários que não possuam habilidades técnicas ou softwares complexos, segundo a empresa. O Gemini Omni permite que o usuário use qualquer combinação de texto, fotos e vídeo para criar vídeos de alta qualidade.

Durante a edição, o usuário poderá escolher começar do zero, utilizar arquivos de seu próprio celular ou usar modelos de vídeos predefinidos. A aplicação já está disponível no aplicativo do Gemini para todos os assinantes de um plano com IA do Google com 18 anos ou mais.

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Com o Gemini 3.5 Flash, o intuito da empresa é tornar mais rápida a velocidade de execução da plataforma de inteligência artificial. O modelo é capaz de realizar análises de grandes volumes de documentos ou trabalhar com projetos em várias etapas, como prototipagem ou vibe coding, que é uma forma de "programação guiada" usando a IA.

A versão está disponível em todo o mundo para todos os usuários. Para acessar, basta selecionar "3.5 Flash" no menu suspenso de modelos.

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A terceira novidade anunciada é o Gemini Spark, capaz de atuar como agente pessoal para executar tarefas em diferentes aplicativos do Google, como Gmail, Docs ou Slides. A navegação integrada permite que o agente pessoal funcione em segundo plano, enquanto outros aplicativos estão em execução, permitindo que ele possa executar tarefas caso seja solicitado.