Google anuncia edição de vídeos com Gemini e novas ferramentas de IA

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:04
Durante seu evento anual de lançamento de novidades, o Google anunciou novas ferramentas que serão implementadas na plataforma de inteligência artificial (IA) Gemini. Entre as funcionalidades estão a edição de vídeos, agente pessoal integrado 24h e a execução de tarefas de maneira ultrarrápida.
O evento I/O ocorreu no dia 19 de maio deste ano para apresentar os produtos e novidades a serem lançados neste ano, segundo informações da CNN Tech.
Um dos produtos é o Gemini Omni, criado para facilitar a criação de conteúdo para usuários que não possuam habilidades técnicas ou softwares complexos, segundo a empresa. O Gemini Omni permite que o usuário use qualquer combinação de texto, fotos e vídeo para criar vídeos de alta qualidade.
Durante a edição, o usuário poderá escolher começar do zero, utilizar arquivos de seu próprio celular ou usar modelos de vídeos predefinidos. A aplicação já está disponível no aplicativo do Gemini para todos os assinantes de um plano com IA do Google com 18 anos ou mais.
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego?
Com o Gemini 3.5 Flash, o intuito da empresa é tornar mais rápida a velocidade de execução da plataforma de inteligência artificial. O modelo é capaz de realizar análises de grandes volumes de documentos ou trabalhar com projetos em várias etapas, como prototipagem ou vibe coding, que é uma forma de "programação guiada" usando a IA.
A versão está disponível em todo o mundo para todos os usuários. Para acessar, basta selecionar "3.5 Flash" no menu suspenso de modelos.
A terceira novidade anunciada é o Gemini Spark, capaz de atuar como agente pessoal para executar tarefas em diferentes aplicativos do Google, como Gmail, Docs ou Slides. A navegação integrada permite que o agente pessoal funcione em segundo plano, enquanto outros aplicativos estão em execução, permitindo que ele possa executar tarefas caso seja solicitado.
A versão beta do Gemini Spark ainda está em avaliação por assinantes do Google AI Ultra nos Estados Unidos.