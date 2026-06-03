Turista e guia morrem durante trilha em geleira na Patagônia

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Metrópoles
Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:38
Uma turista uruguaia de 25 anos e um guia de montanha de 40 morreram durante uma trilha na geleira Vinciguerra, na província da Terra do Fogo, região de Ushuaia, na Patagônia argentina. O acidente ocorreu na segunda-feira (1º).
Segundo autoridades locais, as buscas começaram ainda durante a noite, após o alerta de que duas pessoas que participavam de uma excursão não haviam retornado do passeio. A geleira Vinciguerra fica ao norte de Ushuaia e é um dos destinos procurados por visitantes que buscam atividades de montanhismo e trekking. As informações foram divulgadas pelo jornal El País.