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Turista e guia morrem durante trilha em geleira na Patagônia

Corpos foram encontrados após buscas na geleira Vinciguerra, em Ushuaia; mau tempo dificulta operação de resgate

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:38

Trilha na geleira Vinciguerra, na província da Terra do Fogo, região de Ushuaia, na Patagônia argentina
Trilha na geleira Vinciguerra, na província da Terra do Fogo, região de Ushuaia, na Patagônia argentina Crédito: Wladmir Pinheiro/CORREIO

Uma turista uruguaia de 25 anos e um guia de montanha de 40 morreram durante uma trilha na geleira Vinciguerra, na província da Terra do Fogo, região de Ushuaia, na Patagônia argentina. O acidente ocorreu na segunda-feira (1º).

Segundo autoridades locais, as buscas começaram ainda durante a noite, após o alerta de que duas pessoas que participavam de uma excursão não haviam retornado do passeio. A geleira Vinciguerra fica ao norte de Ushuaia e é um dos destinos procurados por visitantes que buscam atividades de montanhismo e trekking. As informações foram divulgadas pelo jornal El País.

Leia matéria completa no Portal Metrópoles, parceiro do CORREIO 

Tags:

Turismo Argentina

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