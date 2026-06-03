MORTE NO TREKKING

Turista e guia morrem durante trilha em geleira na Patagônia

Corpos foram encontrados após buscas na geleira Vinciguerra, em Ushuaia; mau tempo dificulta operação de resgate

Metrópoles

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:38

Trilha na geleira Vinciguerra, na província da Terra do Fogo, região de Ushuaia, na Patagônia argentina Crédito: Wladmir Pinheiro/CORREIO

Uma turista uruguaia de 25 anos e um guia de montanha de 40 morreram durante uma trilha na geleira Vinciguerra, na província da Terra do Fogo, região de Ushuaia, na Patagônia argentina. O acidente ocorreu na segunda-feira (1º).