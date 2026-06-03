JAPÃO

'Imposto para solteiros' começa a ser descontado no contracheque para combater queda na natalidade

Nova cobrança entrou em vigor em 2026 e financia políticas de apoio à infância

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:04

Ruas de cidade no Japão Crédito: Reprodução

O chamado “imposto para solteiros” voltou ao centro das discussões no Japão em 2026 após a entrada em vigor de uma nova cobrança ligada ao sistema de seguridade social do país. Apesar do apelido popular, não existe uma taxa criada especificamente para quem não é casado. A medida oficial tem como objetivo financiar ações voltadas ao incentivo da natalidade e ao apoio às famílias com filhos.

A origem da polêmica está no Sistema de Apoio às Crianças e à Criação de Filhos (Kodomo Kosodate Shien-kin Seido), que começou a ser implementado em abril deste ano. Aprovado pelo parlamento japonês, o programa prevê uma contribuição adicional descontada diretamente do seguro de saúde dos cidadãos.

O termo “imposto para solteiros” ganhou força porque a cobrança atinge todos os contribuintes, independentemente de estado civil ou da existência de filhos. Para alguns que não utilizam serviços como creches subsidiadas ou auxílios voltados à criação de crianças, a nova contribuição é vista apenas como um custo extra no orçamento.

Edifícios no Japão 1 de 5

O valor descontado varia de acordo com a renda. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, trabalhadores com renda anual de cerca de 4 milhões de ienes devem pagar aproximadamente 450 ienes por mês, o equivalente a cerca de R$ 14. Já para quem recebe em torno de 10 milhões de ienes por ano, o desconto mensal fica entre 950 e 1.000 ienes, aproximadamente R$ 31.

Um brasileiro que mora no Japão viralizou com relato da cobrança no X, antigo Twitter. "Além de todo dia ser humilhado ainda vou ter que pagar todo mês e a cada ano vai aumentar o valor até eu casar", brincou.

descontaram do meu salário o novo imposto q o governo japonês criou

IMPOSTO PRA SOLTEIRO

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ALÉM DE TODO DIA SER HUMILHADO AINDA VOU TER Q PAGAR TODO MÊS E A CADA ANO VAI AUMENTAR O VALOR ATÉ EU CASAR EH BRINCADEIRA — 亞 vic (@okarinw) May 20, 2026

O governo japonês argumenta que a cobrança é necessária para enfrentar os efeitos da baixa taxa de natalidade, considerada uma ameaça à sustentabilidade futura do sistema de seguridade social. A avaliação é que a redução contínua da população pode comprometer, entre outros aspectos, o financiamento das aposentadorias nas próximas décadas.