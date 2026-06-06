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Wladmir Pinheiro
Publicado em 6 de junho de 2026 às 11:00
Autoridades nigerinas confirmaram que 49 pessoas morreram de sede depois que um caminhão que fazia o transporte de migrantes de Mali para o Níger quebrou no meio do deserto do Saara.
De acordo com o governador da região de Agadez disse à imprensa local, no Níger, os passageiros, todos cidadãos nigerinos, retornavam para suas cidades de origem quando o veículo se perdeu e, em seguida, quebrou em uma área remota próxima às fronteiras com Mali e Argélia. A informação foi divulgada em comunicado oficial na quinta-feira (4).
Caminhão quebra, e 49 pessoas morrem de sede no deserto do Saara
Os passageiros ficaram encalhados no meio do deserto, sem água e sem condições de consertar o veículo. As temperaturas extremas e a falta de água dificultaram a sobrevivência do grupo.
Dois sobreviventes conseguiram caminhar por 50 quilômetros até alcançar a cidade mais próxima e avisar as autoridades sobre a situação.
Quando as equipes de resgate conseguiram chegar ao local encontraram dezenas de corpos embaixo do caminhão.
“No local, as constatações foram particularmente perturbadoras. Dezenas de corpos foram encontrados sob o caminhão encalhado e em seus arredores”, informou o governo de Agadez.
As vítimas foram enterradas em valas comuns abertas ali mesmo, devido às condições da região, segundo a rede Al Jazeera.
Os socorristas também atenderam outra ocorrência envolvendo um caminhão que ficou parado por três dias com mais de 60 pessoas, após falha na bateria do veículo.
A travessia pela região é comum entre jovens nigerinos que seguem para o Mali em busca de trabalho em áreas de mineração artesanal, mesmo diante dos riscos impostos por grupos armados e pelas condições extremas do deserto.