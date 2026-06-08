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Casa pré-fabricada de 50 m² com 2 quartos custa cerca de R$ 112 mil e fica pronta em até 90 dias

Modelo Adaline, da Pineca, aposta em construção rápida, ambientes integrados e preço reduzido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 12:21

Adaline
Adaline Crédito: Divulgação

Uma casa pré-fabricada de 50 metros quadrados, equipada com dois quartos e vendida por 17.324 euros (cerca de R$ 100 mil), tem chamado atenção entre as alternativas de moradia de menor custo disponíveis atualmente. Batizado de Adaline, o modelo da Pineca aposta em um projeto compacto, acabamento em madeira e prazo reduzido de entrega.

O imóvel foi projetado para acomodar os ambientes de forma funcional. A área social ocupa a região central da planta, reunindo sala de estar e cozinha em um espaço integrado voltado para a convivência diária. Os dois quartos foram posicionados em extremidades opostas da residência, favorecendo a privacidade dos moradores.

Outro destaque do projeto são as amplas portas e janelas de vidro, que permitem maior entrada de luz natural e ajudam a criar uma sensação de amplitude nos ambientes internos.

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Casa minúscula expansível de dois quartos por Reprodução

O interesse por casas pré-fabricadas tem crescido nos últimos anos, impulsionado pelas dificuldades enfrentadas por quem busca adquirir um imóvel convencional. Com os preços de compra e aluguel em alta em diversas regiões, alternativas de construção rápida e custo reduzido passaram a atrair mais consumidores.

Ao mesmo tempo, o segmento evoluiu significativamente. Os modelos atuais deixaram para trás a imagem de construções simples e passaram a oferecer projetos modernos, com foco em eficiência, conforto e melhor aproveitamento dos espaços.

Apesar do valor anunciado para o modelo Adaline, o investimento final pode ser maior. O preço varia de acordo com os acabamentos escolhidos e a inclusão de itens opcionais.

Entre os adicionais disponíveis está um terraço de 24 metros quadrados, que amplia a área útil da residência e oferece mais espaço para lazer e convivência. A inclusão desse recurso, porém, aumenta o custo total do projeto.

Segundo as informações divulgadas pela fabricante, o prazo de entrega da casa varia entre oito e doze semanas. O pacote inclui garantia mínima de dois anos, suporte ao cliente e orientações para a montagem.

A instalação da estrutura, no entanto, não está contemplada no valor informado. Para concluir a montagem, o comprador precisa contratar uma equipe especializada, o que representa uma despesa adicional.

Antes de adquirir uma casa pré-fabricada, especialistas recomendam analisar fatores como as regras urbanísticas locais, as características do terreno e os custos complementares envolvidos no processo, já que esses elementos podem influenciar o orçamento final da obra.

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