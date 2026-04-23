NOVIDADES NA SAÚDE

Anvisa aprova uso de Mounjaro para tratamento crianças e adolescentes

Medicamento é o primeiro da classe a ser liberado para o público de 10 a 17 anos no país

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:34

Mounjaro Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (22), a ampliação do uso do medicamento Mounjaro (tirzepatida) para pacientes de 10 a 17 anos com diabetes tipo 2. Com a decisão, o fármaco da Eli Lilly torna-se o primeiro da classe de agonistas duplos dos receptores GIP/GLP-1 liberado para a faixa etária pediátrica no Brasil.

A autorização foi fundamentada nos dados do estudo clínico internacional de fase 3, SURPASS-PEDS. Os resultados demonstraram que quatro em cada cinco pacientes atingiram remissão glicêmica com o tratamento. Além disso, houve uma redução superior a 2 pontos percentuais na hemoglobina glicada e uma queda de até 12% no Índice de Massa Corporal (IMC) dos participantes.

O Brasil registra atualmente cerca de 213 mil adolescentes diagnosticados com diabetes tipo 2, figurando entre os países com maior incidência da doença na população jovem. Segundo especialistas, o diabetes nessa fase da vida tende a progredir de forma mais agressiva do que em adultos, o que aumenta a necessidade de intervenções eficazes para evitar complicações futuras.

Em comunicado, o diretor médico sênior da Lilly, Luiz André Magno, destacou que as opções terapêuticas disponíveis até então apresentavam limitações no controle glicêmico adequado para este público. "Mounjaro chega como uma resposta inovadora, com eficácia robusta e perfil de segurança bem estabelecido, para transformar a jornada do cuidado dessa população", afirmou.