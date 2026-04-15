Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova lei dos direitos do paciente entra em vigor e amplia garantias na saúde pública e privada

Estatuto dos Direitos do Paciente reforça autonomia, exige informação clara e combate negativas de tratamento no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21:27

Nova lei reforça direitos dos pacientes no Brasil e exige mais transparência, informação e respeito no atendimento
Nova lei reforça direitos dos pacientes no Brasil e exige mais transparência, informação e respeito no atendimento Crédito: SHUTTERSTOCK

O paciente brasileiro passa a contar, oficialmente, com um conjunto mais claro de garantias legais. Foi promulgada a Lei nº 15.378/2026, que institui o Estatuto dos Direitos do Paciente e define princípios obrigatórios para o atendimento em serviços de saúde públicos e privados em todo o país.

A legislação surge em um contexto de queixas recorrentes, como falta de informação, decisões médicas pouco compartilhadas e negativas de tratamento. Ao transformar essas demandas em direitos expressos, o Estatuto busca reequilibrar a relação entre pacientes, profissionais e instituições.

Para a advogada Sabrina Batista, sócia do BSF Advogados, a mudança reposiciona o paciente no centro do cuidado. “O Estatuto deixa claro que o paciente tem direito à informação, à escolha e ao respeito, fortalecendo sua autonomia”, afirma.

Direito à informação 

Entre os principais pontos da nova lei está o direito à informação clara e acessível sobre diagnóstico, riscos e alternativas terapêuticas. O texto também garante ao paciente participação ativa nas decisões sobre sua saúde, inclusive com a possibilidade de recusar procedimentos, desde que devidamente orientado.

O advogado Fábio Freire, também sócio do BSF Advogados, destaca que a medida enfrenta um problema histórico. “Decisões ainda são tomadas sem consentimento adequado. A lei reforça que o consentimento informado deixa de ser apenas uma diretriz ética e ganha força jurídica”, explica.

Os advogados Sabrina Batista, sócia do BSF Advogados,
Os advogados Sabrina Batista e Fábio Freire, sócios do BSF Advogados, ressaltam que a questão é histórica Crédito: Divulgação

O Estatuto reafirma o sigilo das informações médicas como direito fundamental, limitando o compartilhamento de dados à autorização do paciente ou às hipóteses legais.

O texto também assegura atendimento digno e humanizado, livre de discriminação, negligência ou desrespeito — pontos frequentemente associados a denúncias em unidades de saúde.

Segundo Sabrina Batista, a formalização desses direitos cria parâmetros mais claros de cobrança. “A lei fortalece o paciente para exigir condutas adequadas e responsabilizar abusos”, diz.

Aplicação na prática

Embora muitos desses direitos já existissem de forma dispersa, o Estatuto consolida as garantias em um único marco legal, facilitando o acesso à informação.

Na avaliação de Fábio Freire, o principal desafio será a efetividade. “O Brasil já possui um arcabouço jurídico robusto na saúde, mas a dificuldade está em fazer as normas serem cumpridas. O Estatuto é um avanço, desde que seja conhecido e aplicado”, pontua.

Especialistas apontam que problemas como negativas indevidas de tratamento, falhas de comunicação e falta de transparência ainda persistem. A nova lei surge como instrumento para enfrentar essas distorções e ampliar a segurança do paciente.

Para os advogados do BSF, a atuação jurídica também tende a se fortalecer. “O Direito pode prevenir conflitos, orientar o paciente e garantir decisões mais conscientes e seguras”, afirma Sabrina Batista.

Com a promulgação do Estatuto dos Direitos do Paciente, o país avança na tentativa de tornar o cuidado em saúde mais transparente e equilibrado. O impacto, no entanto, dependerá da adoção efetiva das novas regras por hospitais, clínicas e profissionais.

Tags:

Direitos Saúde Pública

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana é apontada como a mais fria do Nordeste; veja temperatura

Cidade baiana é apontada como a mais fria do Nordeste; veja temperatura
Imagem - Aposta da Bahia de R$ 3 leva mais de R$ 45 mil em sorteio da Lotomania

Aposta da Bahia de R$ 3 leva mais de R$ 45 mil em sorteio da Lotomania
Imagem - Antes de matar PM no Engenho Velho de Brotas, suspeitos já somavam seis passagens pela polícia

Antes de matar PM no Engenho Velho de Brotas, suspeitos já somavam seis passagens pela polícia