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Cidade baiana é apontada como a mais fria do Nordeste; veja temperatura

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:07

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 15,7 °C nesta quarta-feira (15). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 16,5 °C. 

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
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Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 16,4 °C, e Correntina, no Extremo Oeste, com 17,4 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes

Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Condutor Lúcio Moraes mostra exemplos de 'mosquitos', nomes dados aos pequenos diamantes por Donaldson Gomes/CORREIO
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Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
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Imagem de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, feita por Arthur Soares, na Galeria Soar, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Poço Halley, que recebeu este nome em homenagem ao cometa, no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha no no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
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Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
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Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
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Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
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Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
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Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO

O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

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Frio Vitória da Conquista Tempo

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