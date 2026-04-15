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Cidade baiana é apontada como a mais fria do Nordeste; veja temperatura

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:07

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 15,7 °C nesta quarta-feira (15). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 16,5 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 16,4 °C, e Correntina, no Extremo Oeste, com 17,4 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62