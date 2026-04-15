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Aposta da Bahia de R$ 3 leva mais de R$ 45 mil em sorteio da Lotomania

Bilhete baiano acertou 19 dos 20 números sorteados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:02

Lotomania
Lotomania Crédito: Shutterstock

Um baiano dormiu mais feliz na noite desta quarta-feira (15) após faturar mais de R$ 45 mil no concurso nº 2912 da Lotomania. O bilhete possuía 19 dos 20 números sorteados.

No total, quatro apostas acertaram 19 números e ganharam R$ 45.458,35 cada uma delas. O bilhete da Bahia, que é uma aposta simples, foi registrado por meio de canais eletrônicos das loterias Caixa e saiu para a cidade de Itacaré, no Litoral sul.

Os números sorteados foram: 02-04-05-22-35-41-47-53-56-60-63-68-69-81-83-84-88-91-93-95.

O prêmio principal da noite era de R$ 1 milhão, mas não houve acertadores de todas as 20 dezenas. Para o próximo sorteio, a ser realizado na sexta-feira (17), o prêmio deve ser de R$ 1,8 milhão.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

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Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Salvador Dinheiro Loteria Prêmio Sorteio

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