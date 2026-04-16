OPORTUNIDADE

Último dia para se inscrever em concurso de saúde com vagas imediatas e salários de até R$ 15,8 mil

Há cargos para nível técnico e superior de formação

Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 05:30

Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da área da saúde do município de Lavras, em Minas Gerais, encerram nesta quinta-feira (16). Ao todo, são ofertadas 42 vagas imediatas para cargos de níveis técnico e superior.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 100.

Concurso em Lavras (MG) 1 de 5

Os salários iniciais vão de R$ 1.810,62 a R$ 15.824,89, a depender do cargo. O maior valor é destinado à função de médico de saúde da família. Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 300.

As oportunidades de nível técnico são para técnico de enfermagem (10 vagas) e técnico em laboratório (8 vagas). Já para nível superior, há vagas para farmacêutico, terapeuta ocupacional e diversas especialidades médicas, como cardiologia, pediatria, ginecologia, psiquiatria e clínica geral.

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos e prova de títulos para os candidatos de nível superior. As avaliações objetivas estão previstas para o dia 17 de maio.