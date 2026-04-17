EMPREGO

Salários de até R$ 3 mil e mais de 70 vagas imediatas: prefeitura baiana abre inscrições para seleção

Candidaturas podem ser realizadas até o dia 7 de maio

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:44

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

A Prefeitura de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, lançou um edital para contratação de servidores temporários, com pelo menos 74 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As inscrições foram aberta nesta quinta-feira (16) e podem ser realizadas até o dia 7 de maio. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.

As oportunidades são destinadas a candidatos dos níveis de formação médio e superior.

Veja as vagas da seleção da Prefeitura de Vitória da Conquista 1 de 11

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site, da banca organizadora, o Instituto AOCP e preencher o formulário de inscrição, gerar o boleto e efetuar o pagamento até o dia do vencimento. A taxa de inscrição é de R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 98 para o nível superior.

A prova escrita está prevista para o dia 21 de junho. Para o cargo de professor, a seleção conta também com prova de títulos. Já os instrutores de artes e esportes farão, além da avaliação escrita, prova de títulos.

