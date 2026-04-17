Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vale-alimentação muda com novas regras do PAT; veja como usar em qualquer maquininha

Portabilidade e mudanças nas taxas ampliam a liberdade do trabalhador e reduzem custos no comércio

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12:50

Entraram em vigor as novas diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Entraram em vigor as novas diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) Crédito: Ilustração|IA/Gemini

O mercado de cartões de benefício passa por uma reestruturação com a entrada em vigor das novas diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) para vale-alimentação e vale-refeição. As mudanças reduzem práticas comerciais como os rebates e ampliam a liberdade do trabalhador, com a possibilidade de portabilidade e a perspectiva de uma rede aberta até o fim de 2026.

Redução de taxas pressiona operadoras e alivia o varejo

A reforma busca reduzir os custos para bares, restaurantes e supermercados ao limitar as taxas cobradas nas transações, que em alguns casos eram consideradas elevadas pelo setor.

Outra mudança relevante é a redução do prazo de pagamento, com repasse das vendas em até 15 dias. A medida melhora o fluxo de caixa dos estabelecimentos.

Enquanto novas empresas ganham espaço, operadoras tradicionais enfrentam o desafio de adaptar seus modelos de negócio às novas regras.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Da inserção ao QR Code: a evolução das maquininhas com o passar dos anos

Mais liberdade no uso do benefício

Até o fim de 2026, a expectativa é que os cartões de benefício sejam aceitos em qualquer maquininha, independentemente da operadora.

A integração tecnológica deve permitir o uso do saldo sem restrições de terminal, desde que seja mantido o uso exclusivo para alimentação, como exigem as regras do programa.

A fiscalização também foi reforçada para coibir irregularidades, como o uso indevido dos valores ou práticas que limitem a escolha do trabalhador.

Tags:

Brasil Alimentação Refeição Leis

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso com 300 vagas imediatas e salários de R$ 5,1 mil

Prefeitura abre concurso com 300 vagas imediatas e salários de R$ 5,1 mil
Imagem - Salários de até R$ 3 mil e mais de 70 vagas imediatas: prefeitura baiana abre inscrições para seleção

Salários de até R$ 3 mil e mais de 70 vagas imediatas: prefeitura baiana abre inscrições para seleção
Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 35 mil

Tribunal de Justiça abre concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 35 mil