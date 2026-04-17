ECONOMIA

Vale-alimentação muda com novas regras do PAT; veja como usar em qualquer maquininha

Portabilidade e mudanças nas taxas ampliam a liberdade do trabalhador e reduzem custos no comércio

Juliana Rodrigues

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12:50

Entraram em vigor as novas diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) Crédito: Ilustração|IA/Gemini

O mercado de cartões de benefício passa por uma reestruturação com a entrada em vigor das novas diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) para vale-alimentação e vale-refeição. As mudanças reduzem práticas comerciais como os rebates e ampliam a liberdade do trabalhador, com a possibilidade de portabilidade e a perspectiva de uma rede aberta até o fim de 2026.



Redução de taxas pressiona operadoras e alivia o varejo

A reforma busca reduzir os custos para bares, restaurantes e supermercados ao limitar as taxas cobradas nas transações, que em alguns casos eram consideradas elevadas pelo setor.



Outra mudança relevante é a redução do prazo de pagamento, com repasse das vendas em até 15 dias. A medida melhora o fluxo de caixa dos estabelecimentos.



Enquanto novas empresas ganham espaço, operadoras tradicionais enfrentam o desafio de adaptar seus modelos de negócio às novas regras.



Mais liberdade no uso do benefício

Até o fim de 2026, a expectativa é que os cartões de benefício sejam aceitos em qualquer maquininha, independentemente da operadora.



A integração tecnológica deve permitir o uso do saldo sem restrições de terminal, desde que seja mantido o uso exclusivo para alimentação, como exigem as regras do programa.

