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Como é a Julião Castello, academia já frequentada por Bell Marques e com vista para o mar

Academia fica na orla de Ondina

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de abril de 2026 às 00:18

Bell Marques em academia localizada na orla de Salvador
Bell Marques em academia localizada na orla de Salvador Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Praia, sol e mar. Salvador é uma das cidades mais belas do Brasil, com paisagens que inspiram e estimulam o estilo de vida saudável. Da corrida na orla à musculação na academia, o exercício faz parte da rotina de muitos.

Um dos centros de treinamento mais conhecidos de Salvador fica na orla e com vista para o mar. A academia Julião Castelo, localizada no Ondina Apart Hotel, está entre as mais tradicionais da cidade, com mais de 30 anos de história.

Academia Julião Castello

Academia fica localizada no Ondina Apart, na orla de Salvador por Reprodução | Wellhub
Academia fica localizada no Ondina Apart, na orla de Salvador por Reprodução | Wellhub
Academia fica localizada no Ondina Apart, na orla de Salvador por Reprodução | Wellhub
Academia fica localizada no Ondina Apart, na orla de Salvador por Reprodução | Wellhub
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Academia fica localizada no Ondina Apart, na orla de Salvador por Reprodução | Wellhub

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A academia tem um conceito de ventilação natural, por isso, não tem ar condicionado. Por lá, já passaram famosos como Bell Marques e Carol Peixinho, que puderam aproveitar a vista para o mar do janelão nos intervalos entre as séries, assim como outros alunos.

Carol Peixinho na Julião Castello
Carol Peixinho na Julião Castello Crédito: Reprodução | Instagram

Diariamente, passam pelo espaço exclusivo de musculação personalidades locais e vários empresários e políticos conhecidos, como o prefeito Bruno Reis, de acordo com o Alô Alô Bahia. Os planos da unidade vão de R$ 280 a R$ 490, a depender da duração do contrato.

Tags:

Salvador Academia Bell Marques Julião Castello

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