TREINO E BEM-ESTAR

Como é a Julião Castello, academia já frequentada por Bell Marques e com vista para o mar

Academia fica na orla de Ondina

Felipe Sena

Publicado em 25 de abril de 2026 às 00:18

Bell Marques em academia localizada na orla de Salvador Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Praia, sol e mar. Salvador é uma das cidades mais belas do Brasil, com paisagens que inspiram e estimulam o estilo de vida saudável. Da corrida na orla à musculação na academia, o exercício faz parte da rotina de muitos.

Um dos centros de treinamento mais conhecidos de Salvador fica na orla e com vista para o mar. A academia Julião Castelo, localizada no Ondina Apart Hotel, está entre as mais tradicionais da cidade, com mais de 30 anos de história.

Academia Julião Castello 1 de 4

A academia tem um conceito de ventilação natural, por isso, não tem ar condicionado. Por lá, já passaram famosos como Bell Marques e Carol Peixinho, que puderam aproveitar a vista para o mar do janelão nos intervalos entre as séries, assim como outros alunos.

Carol Peixinho na Julião Castello Crédito: Reprodução | Instagram