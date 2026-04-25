Como é a Julião Castello, academia já frequentada por Bell Marques e com vista para o mar

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Felipe Sena
Publicado em 25 de abril de 2026 às 00:18
Praia, sol e mar. Salvador é uma das cidades mais belas do Brasil, com paisagens que inspiram e estimulam o estilo de vida saudável. Da corrida na orla à musculação na academia, o exercício faz parte da rotina de muitos.
Um dos centros de treinamento mais conhecidos de Salvador fica na orla e com vista para o mar. A academia Julião Castelo, localizada no Ondina Apart Hotel, está entre as mais tradicionais da cidade, com mais de 30 anos de história.
Academia Julião Castello
A academia tem um conceito de ventilação natural, por isso, não tem ar condicionado. Por lá, já passaram famosos como Bell Marques e Carol Peixinho, que puderam aproveitar a vista para o mar do janelão nos intervalos entre as séries, assim como outros alunos.
Diariamente, passam pelo espaço exclusivo de musculação personalidades locais e vários empresários e políticos conhecidos, como o prefeito Bruno Reis, de acordo com o Alô Alô Bahia. Os planos da unidade vão de R$ 280 a R$ 490, a depender da duração do contrato.