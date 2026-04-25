ASTROLOGIA

Anjo da Guarda revela boas notícias para 3 signos neste sábado (25 de abril): algo esperado pode chegar

O sábado (25) traz um recado importante sobre respostas, retornos e situações que começam a se resolver

Fernanda Varela

Publicado em 25 de abril de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (25) começa com uma energia mais leve e favorável a notícias positivas. O Anjo da Guarda indica que algo aguardado pode finalmente acontecer, trazendo alívio e sensação de avanço.

A orientação é estar atento aos sinais e não ignorar oportunidades. Para três signos, o momento promete boas surpresas.

Câncer

Cancerianos podem receber uma resposta importante, principalmente no campo emocional. O Anjo da Guarda indica resolução de algo que estava indefinido.

O ideal será acolher o que chega.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Sagitário

Sagitarianos podem ter retorno positivo de algo que estavam esperando. O dia favorece novidades e avanços.

O momento pede aproveitar a oportunidade.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Aquário

Aquarianos podem viver uma situação inesperada, mas positiva. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.

O recado é confiar no que surgir.

O date perfeito para Aquário 1 de 8

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