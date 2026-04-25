Anjo da Guarda revela boas notícias para 3 signos neste sábado (25 de abril): algo esperado pode chegar

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de abril de 2026 às 00:00
O sábado (25) começa com uma energia mais leve e favorável a notícias positivas. O Anjo da Guarda indica que algo aguardado pode finalmente acontecer, trazendo alívio e sensação de avanço.
A orientação é estar atento aos sinais e não ignorar oportunidades. Para três signos, o momento promete boas surpresas.
Câncer
Cancerianos podem receber uma resposta importante, principalmente no campo emocional. O Anjo da Guarda indica resolução de algo que estava indefinido.
O ideal será acolher o que chega.
O date perfeito para Câncer
Sagitário
Sagitarianos podem ter retorno positivo de algo que estavam esperando. O dia favorece novidades e avanços.
O momento pede aproveitar a oportunidade.
O date perfeito para Sagitário
Aquário
Aquarianos podem viver uma situação inesperada, mas positiva. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.
O recado é confiar no que surgir.
O date perfeito para Aquário
Mensagem do dia
O que é seu encontra caminho para chegar. Estar aberto faz toda a diferença.