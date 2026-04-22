Salvador ganha academia com conceito ‘pé na areia’ que simula praia

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Alô Alô Bahia
Felipe Sena
Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:19
Salvador ganha uma academia com o conceito “pé na areia” nesta semana. A 4 Beach Gym será inaugurada no dia 25 de abril. O espaço fica instalado no Shopping da Bahia, localizado na Avenida Tancredo Neves, e amplia a presença da rede no país.
A chegada à capital baiana marca a 26ª unidade da marca no Brasil e integra o plano de expansão, que prevê alcançar 60 academias até o fim de 2026.
4 Beach Gym
O principal diferencial da rede é o conceito “pé na areia”, que propõe treinos realizados em solo arenoso, combinando musculação, funcional e exercícios cardiovasculares. A proposta busca simular o ambiente de praia em espaços urbanos, oferecendo uma alternativa aos modelos tradicionais de academia.
Segundo a empresa, o treino na areia pode exigir até 2,5 vezes mais esforço do que em superfícies rígidas, ao mesmo tempo em que reduz o impacto nas articulações.
“A expansão para Salvador é um movimento estratégico que nos permite levar essa experiência a um público que valoriza bem-estar e qualidade de vida”, afirma o fundador e CEO, Rogério Sthanke, em entrevista ao Alô Alô Bahia.
A rede também aposta em inovação, com monitoramento de desempenho, treinos em grupo com acompanhamento individualizado e programas específicos, como atividades voltadas ao público sênior.