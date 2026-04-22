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Salvador ganha academia com conceito ‘pé na areia’ que simula praia

Unidade fica em shopping de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia
  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:19

Academia traz treinos de musculação intercalados com funcional
Academia traz treinos de musculação intercalados com funcional Crédito: Divulgação

Salvador ganha uma academia com o conceito “pé na areia” nesta semana. A 4 Beach Gym será inaugurada no dia 25 de abril. O espaço fica instalado no Shopping da Bahia, localizado na Avenida Tancredo Neves, e amplia a presença da rede no país.

A chegada à capital baiana marca a 26ª unidade da marca no Brasil e integra o plano de expansão, que prevê alcançar 60 academias até o fim de 2026.

4 Beach Gym

Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Divulgação
Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Divulgação
Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Reprodução | Instagram
Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Reprodução | Instagram
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Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Divulgação

O principal diferencial da rede é o conceito “pé na areia”, que propõe treinos realizados em solo arenoso, combinando musculação, funcional e exercícios cardiovasculares. A proposta busca simular o ambiente de praia em espaços urbanos, oferecendo uma alternativa aos modelos tradicionais de academia.

Segundo a empresa, o treino na areia pode exigir até 2,5 vezes mais esforço do que em superfícies rígidas, ao mesmo tempo em que reduz o impacto nas articulações.

“A expansão para Salvador é um movimento estratégico que nos permite levar essa experiência a um público que valoriza bem-estar e qualidade de vida”, afirma o fundador e CEO, Rogério Sthanke, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

A rede também aposta em inovação, com monitoramento de desempenho, treinos em grupo com acompanhamento individualizado e programas específicos, como atividades voltadas ao público sênior.

Tags:

Salvador Academia Shopping da Bahia

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