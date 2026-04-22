TURISMO

Esse destino no Brasil parece infinito e torna impossível repetir o mesmo roteiro

Com centenas de ilhas e praias, lugar surpreende por nunca oferecer a mesma experiência duas vezes.



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:00

Cada viagem revela um novo roteiro, e sempre deixa algo para a próxima Crédito: Pexels

Viajar para Angra dos Reis é entrar em um destino que nunca se esgota. Localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro, a região soma cerca de 365 ilhas e mais de duas mil praias, espalhadas por uma área preservada da Mata Atlântica. O resultado é uma experiência que se transforma a cada visita.

Cada viagem revela um novo caminho, e sempre deixa algo para a próxima. Mesmo quem já esteve no destino dificilmente repete o mesmo roteiro.

Um destino que muda a cada passeio

Em Angra, o deslocamento principal é pelo mar. Os passeios de barco conduzem a cenários variados, que podem ir de águas calmas e esverdeadas a praias desertas e ilhas isoladas.

Em um dia, o visitante encontra tranquilidade em enseadas pouco exploradas. Em outro, pode parar em pontos mais movimentados, com infraestrutura e maior fluxo de turistas. Essa diversidade garante experiências completamente diferentes dentro do mesmo destino.

Angra dos Reis 1 de 2

Por que é impossível ver tudo

O número de ilhas impressiona, mas o impacto vai além da quantidade. A grande variedade de paisagens obriga o visitante a escolher o que conhecer, deixando sempre novas possibilidades para outra viagem.

Entre os pontos mais procurados estão áreas acessíveis apenas por barco, praias cercadas pela natureza e piscinas naturais ideais para mergulho. Mesmo com vários dias disponíveis, não é possível conhecer tudo.

A lógica de sempre voltar

Esse cenário cria um comportamento comum entre turistas: o retorno. A cada nova visita, o roteiro muda e revela outras faces do destino.

Um viajante pode priorizar a Ilha Grande em uma viagem e, em outra, explorar trilhas, lagoas e praias menos conhecidas. O destino funciona como várias experiências reunidas em um só lugar.

Mais do que beleza, uma experiência aberta

Além da beleza natural, Angra chama atenção pela liberdade de escolha. É possível fazer passeios rápidos de barco, montar roteiros específicos ou simplesmente escolher uma praia e passar o dia.

Cada decisão altera completamente a forma de viver o destino, o que reforça a sensação de novidade constante.

Como chegar

Angra dos Reis fica no litoral sul do Rio de Janeiro e tem acesso relativamente fácil, principalmente para quem sai da capital ou de São Paulo.