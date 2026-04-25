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Qual é a pior fase da vida para engordar? Ganhar peso nesse período pode aumentar o risco de morte

Estudo com mais de 600 mil pessoas mostra que o momento do ganho de peso impacta a saúde no futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 07:36

Ganho de peso
Ganho de peso Crédito: Shutterstock

O ganho de peso ao longo da vida não afeta a saúde apenas pela quantidade de gordura acumulada, mas também pelo período em que acontece. Um amplo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, indica que o início da vida adulta é a fase mais delicada: engordar cedo pode elevar significativamente o risco de morte prematura no futuro.

A pesquisa analisou dados de mais de 600 mil pessoas, acompanhadas entre os 17 e os 60 anos, com medições de peso realizadas ao longo do tempo. Isso permitiu observar mudanças reais no corpo ao longo de décadas, sem depender apenas da memória dos participantes. Os resultados foram publicados em 10 de abril na revista científica eClinicalMedicine.

Famosos que perderam muito peso

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Aila Menezes perdeu 51kg por Reprodução
A cantora se submeteu há um ano a uma cirurgia bariátrica por Reprodução
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Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução

Segundo a epidemiologista Tanja Stocks, uma das autoras do estudo, a conclusão mais consistente foi clara: "Nossa descoberta mais consistente é que o ganho de peso em uma idade mais jovem está associado a um risco maior de morte prematura na velhice". Esse risco foi comparado ao de pessoas que ganharam menos peso ao longo da vida.

Os dados mostram que indivíduos que se tornaram obesos entre os 17 e os 29 anos tiveram cerca de 70% mais chances de morrer durante o período analisado, em comparação com aqueles que não desenvolveram obesidade antes dos 60 anos. Em termos práticos, isso significa que, a cada 1.000 pessoas, o número de mortes pode subir de 10 para cerca de 17 entre aqueles que ganharam peso mais cedo.

Os pesquisadores apontam que a explicação mais provável está no tempo prolongado de exposição aos efeitos do excesso de peso. Quanto mais cedo a obesidade se instala, maior o período em que o organismo fica sujeito a condições como inflamação crônica, resistência à insulina e alterações metabólicas, o que aumenta o risco de doenças graves ao longo dos anos.

Esportes que ajudam a perder peso

Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
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Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
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Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
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Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução

O estudo avaliou tanto a mortalidade geral quanto mortes associadas a condições ligadas à obesidade, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e diferentes tipos de câncer. Problemas cardiovasculares, como infarto e AVC, foram os que mais contribuíram para o aumento do risco.

Entre as mulheres, porém, o padrão foi diferente no caso do câncer. "O risco foi praticamente o mesmo, independentemente de quando o ganho de peso ocorreu", disse Huyen Le, primeira autora do trabalho. "O fato de isso não acontecer sugere que outros mecanismos biológicos também podem desempenhar um papel no risco de câncer e na sobrevida em mulheres".

Um dos pontos fortes da pesquisa foi o uso predominante de medições objetivas de peso, muitas realizadas em contextos clínicos, o que aumenta a confiabilidade dos dados. Ainda assim, os autores reconhecem limitações: fatores como alimentação e prática de atividade física não foram considerados, e o estudo não estabelece uma relação direta de causa e efeito. Ou seja, não é possível afirmar que o ganho de peso precoce seja o único responsável pelas mortes observadas.

Mesmo com essas ressalvas, os resultados reforçam um padrão consistente e relevante para a saúde pública. Em um cenário em que o ambiente favorece hábitos pouco saudáveis, os pesquisadores destacam a importância de agir cedo.

"Este estudo envia uma mensagem importante aos tomadores de decisão e políticos sobre a importância da prevenção da obesidade", afirmou Stocks. Evitar o ganho de peso no início da vida adulta pode trazer benefícios duradouros, reduzindo o risco de doenças e aumentando a longevidade.

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