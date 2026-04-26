Quem é o suspeito de atirar durante jantar com Trump

Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 07:52
O suspeito de atirar durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca na noite de sábado (25) foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele foi preso após o ataque. O presidente Donald Trump e outras autoridades foram retirados às pressas do hotel onde o evento era realizado.
Após ser preso, o suspeito disse às autoridades que tinha como alvo autoridades ligadas ao presidente americano, segundo divulgado pela CBS News. Trump publicou fotos do homem detido e o vídeo em que mostra Cole Tomas furando o bloqueio de seguranças.
A CBS afirma também que entre cinco e oito tiros foram disparados durante o ataque. O evento anual ocorreu em um hotel em Washington D.C. próximo da Casa Branca e reunia mais de 2 mil convidados, entre jornalistas e autoridades.
Em pronunciamento na Casa Branca após o ocorrido, Trump disse que o homem é uma “pessoa doente” e disse acreditar que ele tenha agido sozinho. “Um lobo solitário”, descreveu.
“O homem foi detido. Parece que ele mora na Califórnia. É uma pessoa doente, uma pessoa muito doente. E nós não queremos que coisas assim aconteçam”, acrescentou.