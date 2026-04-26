Quem é o suspeito de atirar durante jantar com Trump

Homem furou bloqueio de seguranças na noite de sábado (25)

  Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 07:52

Homem foi preso após ataque em hotel nos EUA Crédito: Reprodução

O suspeito de atirar durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca na noite de sábado (25) foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele foi preso após o ataque. O presidente Donald Trump e outras autoridades foram retirados às pressas do hotel onde o evento era realizado

Após ser preso, o suspeito disse às autoridades que tinha como alvo autoridades ligadas ao presidente americano, segundo divulgado pela CBS News. Trump publicou fotos do homem detido e o vídeo em que mostra Cole Tomas furando o bloqueio de seguranças. 

Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel

Trump foi retirado às pressas de jantar  por Reprodução
Agentes do Serviço Secreto conduziram o presidente por Reprodução
Suspeito foi após furar bloqueio e atirar  por Reprodução
Ele foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. por Reprodução
Trump publicou vídeo do momento em que o homem furou o bloqueio de seguranças  por Reprodução
Ele chegou a atirar contra um agente, que não se feriu por Reprodução
Trump foi retirado às pressas de jantar  por Reprodução

A CBS afirma também que entre cinco e oito tiros foram disparados durante o ataque. O evento anual ocorreu em um hotel em Washington D.C. próximo da Casa Branca e reunia mais de 2 mil convidados, entre jornalistas e autoridades.

Em pronunciamento na Casa Branca após o ocorrido, Trump disse que o homem é uma “pessoa doente” e disse acreditar que ele tenha agido sozinho. “Um lobo solitário”, descreveu.

“O homem foi detido. Parece que ele mora na Califórnia. É uma pessoa doente, uma pessoa muito doente. E nós não queremos que coisas assim aconteçam”, acrescentou.

