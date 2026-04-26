Crianças ficam feridas após cabo de brinquedo se romper em parque de diversões

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de abril de 2026 às 19:46
Um acidente em um parque de diversões deixou quatro crianças feridas na noite desta sexta-feira (24). O caso ocorreu na Feira de Sevilha, na Espanha, após parte do brinquedo em que elas estavam se soltar.
O brinquedo é conhecido como “estilingue humano”, segundo informações do portal g1. Após o rompimento de um cabo, uma estrutura esférica, onde estavam as crianças, acabou se soltando e batendo em uma coluna.
Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas
As crianças tiveram ferimentos leves, e duas delas foram encaminhadas para uma unidade de saúde da região.
O resgate foi realizado por equipes da polícia, do Corpo de Bombeiros e do serviço de emergência. O Corpo de Bombeiros chegou a solicitar o fechamento do brinquedo. O caso é investigado pela Justiça espanhola.