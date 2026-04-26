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Crianças ficam feridas após cabo de brinquedo se romper em parque de diversões

Caso ocorreu na Feira de Sevilha, na Espanha

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 19:46

Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas
Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas Crédito: Reprodução

Um acidente em um parque de diversões deixou quatro crianças feridas na noite desta sexta-feira (24). O caso ocorreu na Feira de Sevilha, na Espanha, após parte do brinquedo em que elas estavam se soltar.

O brinquedo é conhecido como “estilingue humano”, segundo informações do portal g1. Após o rompimento de um cabo, uma estrutura esférica, onde estavam as crianças, acabou se soltando e batendo em uma coluna.

Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas

Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas por Reprodução
Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas por Reprodução
Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas por Reprodução
Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas por Reprodução
Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas por Reprodução
Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas por Reprodução
Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas por Reprodução
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Acidente em parque de diversões deixou quatro pessoas feridas por Reprodução

As crianças tiveram ferimentos leves, e duas delas foram encaminhadas para uma unidade de saúde da região.

O resgate foi realizado por equipes da polícia, do Corpo de Bombeiros e do serviço de emergência. O Corpo de Bombeiros chegou a solicitar o fechamento do brinquedo. O caso é investigado pela Justiça espanhola.

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