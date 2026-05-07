SAÚDE

Bonnie Tyler, ícone dos anos 80, está em coma induzido após cirurgia de emergência

Aos 74 anos, a voz de 'Total Eclipse of the Heart' passou por uma operação em Portugal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:49

Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler Crédito: Divulgação

Na última quarta-feira (7). A cantora galesa Bonnie Tyler, dona de uma das vozes mais potentes e icônicas dos anos 80, está internada em estado delicado. Após passar por uma cirurgia intestinal de emergência, os médicos decidiram colocá-la em coma induzido para garantir uma recuperação plena.

A artista, que vive em Portugal, foi levada às pressas para o hospital. Segundo um porta-voz da cantora, a medida do coma faz parte do protocolo médico para estabilizar o quadro após a operação. "Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil", declarou a equipe em nota oficial.

Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler 1 de 5

Nascida como Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler não é apenas uma cantora, é um símbolo cultural. Se você já cantou a plenos pulmões o refrão de 'Total Eclipse of the Heart' ou 'Holding Out for a Hero', sabe do impacto que ela tem. Sua voz rouca inconfundível rompeu barreiras nos anos 70 com 'It’s a Heartache' e nunca mais saiu das paradas de sucesso.

Bonnie, que completou 74 anos recentemente, continuou na ativa, em 2013, representou o Reino Unido no Eurovision e, mais recentemente, em 2023, recebeu uma das maiores honrarias de seu país, o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE), entregue pelo rei Charles III.