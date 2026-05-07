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Bonnie Tyler, ícone dos anos 80, está em coma induzido após cirurgia de emergência

Aos 74 anos, a voz de 'Total Eclipse of the Heart' passou por uma operação em Portugal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:49

Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler Crédito: Divulgação

Na última quarta-feira (7). A cantora galesa Bonnie Tyler, dona de uma das vozes mais potentes e icônicas dos anos 80, está internada em estado delicado. Após passar por uma cirurgia intestinal de emergência, os médicos decidiram colocá-la em coma induzido para garantir uma recuperação plena.

A artista, que vive em Portugal, foi levada às pressas para o hospital. Segundo um porta-voz da cantora, a medida do coma faz parte do protocolo médico para estabilizar o quadro após a operação. "Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil", declarou a equipe em nota oficial.

Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler

Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler por Divulgação
Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler por Divulgação
Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler por Divulgação
Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler por Divulgação
Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler no clipe Total Eclipse Of The Heart por Divulgação
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Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler por Divulgação

Nascida como Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler não é apenas uma cantora, é um símbolo cultural. Se você já cantou a plenos pulmões o refrão de 'Total Eclipse of the Heart' ou 'Holding Out for a Hero', sabe do impacto que ela tem. Sua voz rouca inconfundível rompeu barreiras nos anos 70 com 'It’s a Heartache' e nunca mais saiu das paradas de sucesso.

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Bonnie, que completou 74 anos recentemente, continuou na ativa, em 2013, representou o Reino Unido no Eurovision e, mais recentemente, em 2023, recebeu uma das maiores honrarias de seu país, o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE), entregue pelo rei Charles III.

Por enquanto, o quadro exige cautela e acompanhamento intensivo.  

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Tags:

Cantora Bonnie Tyler Anos 80 Anos 1980 1980

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