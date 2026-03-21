BBB 26: Em jogada de mestre, Boneco escapa do Paredão e manda rival direto para a berlinda

Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 22:58
Leandro Boneco escapou do Paredão. Em uma jogada de mestre na dinâmica do Triângulo de Risco, ele se livrou da berlinda e ainda colocou Jordana em seu lugar. A prova foi exibida ao vivo, na noite deste sábado (21).
Na dinâmica, Boneco foi chamado à sala onde ocorreu a dinâmica e escolheu Jonas e Jordana para participarem da disputa. O líder Alberto Cowboy não pôde ser selecionado, conforme regra informada por Tadeu Schmidt.
Triângulo de Risco
Cada participante ficou com uma caixa. Boneco iniciou com a caixa 1, Jordana com a caixa 2 e Jonas com a caixa 3. Em seguida, começou a etapa de trocas. Boneco decidiu trocar sua caixa com Jordana. Jonas optou por permanecer com a mesma. Já Jordana, na última movimentação, escolheu trocar novamente com Boneco.
Ao final, a caixa 2, que estava com Jordana, continha o cartão “PAREDÃO”. Com isso, ela passou a ocupar a vaga na berlinda, enquanto Boneco se livrou do risco de eliminação.
Mais cedo, o baiano já havia vencido a Prova do Anjo, em uma das disputas mais difíceis da temporada. Ele também definiu o Castigo do Monstro, indicando o líder Alberto Cowboy e Jonas, que agora cumprem a punição em dupla.