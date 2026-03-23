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Davi Brito rebate Beatriz Reis após ex-sister se declarar 'campeã' do BBB 24: 'Ganhei por mérito'

Vencedor da edição usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para exaltar sua trajetória

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:40

Davi Brito rebate Beatriz Reis após ex-sister se declarar 'campeã' do BBB 24 Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Nesta segunda-feira (23), o campeão oficial, Davi Brito, não deixou passar batida uma declaração recente de sua ex-colega de confinamento, Beatriz Reis, do BBB24. A ex-vendedora do Brás afirmou que se sente a verdadeira vencedora da edição.

Em entrevista à Folha de S.Paulo no último domingo (22), Bia, que terminou o reality em quinto lugar, comentou sobre o sucesso de suas publicidades e disparou: “Me vejo como a campeã da minha edição”. A frase, claro, chegou aos ouvidos do campeão da edição. 

Davi Brito

Davi Brito desabafa sobre afastamento dos ex-BBBs e ataques na web por Reprodução/YouTube
Davi Brito defendeu Buzeira nas redes sociais por Reprodução / Instagram
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Davi Brito foi ao Chile na primavera e, agora, vai voltar para conhecer a neve por Reprodução
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Ação social de Davi Brito por Reprodução / Redes Sociais
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Davi Brito por Reprodução / Redes Sociais
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Davi Brito por Reprodução/Instagram
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Davi Brito por Reprodução / Redes Sociais
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Davi Brito por Reprodução
Davi Brito por Reprodução
Davi Brito foi o campeão do BBB 24 por Reprodução / Redes Sociais
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Davi Brito por Reprodução
Davi Brito por Reprodução
Davi Brito por Reprodução
Davi Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito coloca mansão de R$ 1,5 milhão à venda após vitória no BBB por Reprodução/Redes Sociais
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Davi Brito desabafa sobre afastamento dos ex-BBBs e ataques na web por Reprodução/YouTube

Sem marcar a ex-aliada, Davi Brito foi direto ao ponto em suas postagens. O baiano, que levou o prêmio milionário com mais de 60% dos votos, fez questão de reforçar que sua vitória não foi por acaso.

Beatriz Reis

Beatriz Reis por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis por Reprodução/Instagram
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Beatriz Reis por Reprodução/Instagram

“Ganhei por mérito. Obrigado a todos que votaram. Fui lá e lutei pelo prêmio, que não só mudou a minha vida, mas também a de muitas pessoas ao meu redor”, escreveu ele. Para os seguidores, o recado teve nome e endereço. 

Vale lembrar que, dentro da casa, Davi e Beatriz caminharam juntos durante boa parte do jogo como aliados no grupo Fadas. No entanto, a reta final foi marcada por um embate entre os dois, com direito a muitas trocas de farpas e o fim definitivo da amizade pouco antes da eliminação da sister.

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Tags:

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