Davi Brito rebate Beatriz Reis após ex-sister se declarar 'campeã' do BBB 24: 'Ganhei por mérito'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de março de 2026 às 15:40
Nesta segunda-feira (23), o campeão oficial, Davi Brito, não deixou passar batida uma declaração recente de sua ex-colega de confinamento, Beatriz Reis, do BBB24. A ex-vendedora do Brás afirmou que se sente a verdadeira vencedora da edição.
Em entrevista à Folha de S.Paulo no último domingo (22), Bia, que terminou o reality em quinto lugar, comentou sobre o sucesso de suas publicidades e disparou: “Me vejo como a campeã da minha edição”. A frase, claro, chegou aos ouvidos do campeão da edição.
Davi Brito
Sem marcar a ex-aliada, Davi Brito foi direto ao ponto em suas postagens. O baiano, que levou o prêmio milionário com mais de 60% dos votos, fez questão de reforçar que sua vitória não foi por acaso.
Beatriz Reis
“Ganhei por mérito. Obrigado a todos que votaram. Fui lá e lutei pelo prêmio, que não só mudou a minha vida, mas também a de muitas pessoas ao meu redor”, escreveu ele. Para os seguidores, o recado teve nome e endereço.
Vale lembrar que, dentro da casa, Davi e Beatriz caminharam juntos durante boa parte do jogo como aliados no grupo Fadas. No entanto, a reta final foi marcada por um embate entre os dois, com direito a muitas trocas de farpas e o fim definitivo da amizade pouco antes da eliminação da sister.