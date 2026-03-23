O SINCERÃO NÃO ACABOU?

Davi Brito rebate Beatriz Reis após ex-sister se declarar 'campeã' do BBB 24: 'Ganhei por mérito'

Vencedor da edição usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para exaltar sua trajetória

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:40

Davi Brito rebate Beatriz Reis após ex-sister se declarar 'campeã' do BBB 24 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta segunda-feira (23), o campeão oficial, Davi Brito, não deixou passar batida uma declaração recente de sua ex-colega de confinamento, Beatriz Reis, do BBB24. A ex-vendedora do Brás afirmou que se sente a verdadeira vencedora da edição.

Em entrevista à Folha de S.Paulo no último domingo (22), Bia, que terminou o reality em quinto lugar, comentou sobre o sucesso de suas publicidades e disparou: “Me vejo como a campeã da minha edição”. A frase, claro, chegou aos ouvidos do campeão da edição.

Davi Brito 1 de 37

Sem marcar a ex-aliada, Davi Brito foi direto ao ponto em suas postagens. O baiano, que levou o prêmio milionário com mais de 60% dos votos, fez questão de reforçar que sua vitória não foi por acaso.

Beatriz Reis 1 de 5

“Ganhei por mérito. Obrigado a todos que votaram. Fui lá e lutei pelo prêmio, que não só mudou a minha vida, mas também a de muitas pessoas ao meu redor”, escreveu ele. Para os seguidores, o recado teve nome e endereço.