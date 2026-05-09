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Helicóptero de Henrique e Juliano que caiu pode custar até R$ 3,8 milhões; saiba os detalhes

Aeronave pilotada pelo pai da dupla sertaneja ficou pendurada em uma árvore após pouso de emergência em fazenda no Tocantins

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 08:31

Henrique e Juliano se pronunciaram após helicóptero pilotado por pai cair em fazenda Crédito: Reprodução

O helicóptero do cantor Juliano, da dupla com Henrique, caiu na manhã de sexta-feira (8), com o piloto e um ocupante, em uma propriedade da família em Porto Nacional. A aeronave é um Robinson R44 Raven II, um dos mais populares do mundo para voos privados e instrução de pilotagem, devido ao baixo custo operacional e à versatilidade, segundo análises da Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA).

Henrique e Juliano 1 de 6

A assessoria da dupla informou que o helicóptero era pilotado por Edson Reis, pai dos cantores, que precisou realizar um pouso de emergência na propriedade da família. Apesar do susto, ele e o outro ocupante sofreram apenas ferimentos leves. Ainda de acordo com a nota, Edson é um piloto experiente.

De acordo com informações do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o helicóptero estava com a documentação regularizada e possuía Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 2027.

O modelo Robinson R44 Raven II, fabricado em 2013, pode custar atualmente entre R$ 2,5 milhões e R$ 3,8 milhões no mercado de usados, especialmente quando está em estado seminovo ou passou por revisões completas, conhecidas no setor como overhaul. Quando foi lançado, o valor de fábrica da aeronave girava em torno de R$ 5,5 milhões.

O helicóptero tem capacidade para até quatro pessoas, incluindo o piloto, e utiliza motor a pistão, sendo considerado uma aeronave de pequeno porte. O modelo também é homologado para voos visuais, inclusive durante a noite.

Confira algumas características da aeronave:

• Modelo: Robinson R44 Raven II

• Ano de fabricação: 2013

• Capacidade: 3 passageiros e 1 piloto

• Peso máximo de decolagem: 1.134 kg

• Tipo de motor: Convencional, a pistão

• Autorização de voo: Operações visuais diurnas e noturnas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero ficou pendurado em uma árvore após o que a assessoria da dupla classificou como um "pouso de emergência". Em vídeos publicados nas redes sociais, Henrique e Juliano tranquilizaram os fãs após o acidente.

"Meu pai estava no comando, ele é um piloto experiente. Não houve nenhum tipo de lesão grave, então foi apenas dano material", afirmou Henrique. Juliano também confirmou que a aeronave está registrada em seu nome.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência no local, enquanto equipes trabalham na remoção do helicóptero da área da fazenda.