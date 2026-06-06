NOVELA

Resumo de Quem Ama Cuida: capítulos das semanas de 8 a 20 de junho

Adriana vai para a prisão, Pedro enfrenta o próprio pai e Pilar assume controle da herança de Arthur

Heider Sacramento

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:15

Isabel Teixeira como Pilar Crédito: Globo/Divulgação

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida serão marcados por uma sequência de reviravoltas envolvendo o caso da morte de Arthur. Acusada por Pilar de ter provocado a queda do empresário da varanda no dia do casamento, Adriana passa a enfrentar uma batalha judicial cada vez mais difícil. A situação se agrava quando a fisioterapeuta é presa preventivamente e, mais tarde, recebe a sentença que muda completamente seu destino.

Determinando provar a inocência da mulher que ama, Pedro mergulha na investigação e descobre indícios de que o próprio pai teria interferido no processo. A suspeita de manipulação de testemunhas e influência sobre o julgamento provoca um rompimento familiar e leva o advogado a desafiar Ademir publicamente durante o tribunal.

Apartamento de Letícia Colin 1 de 21

Mesmo diante da condenação, Adriana e Pedro se aproximam ainda mais. Os dois finalmente admitem seus sentimentos, mas a felicidade dura pouco. Uma ameaça ligada a Pilar coloca a vida de Pedro em risco e obriga Adriana a tomar uma decisão dolorosa para tentar protegê-lo.

Paralelamente, Pilar amplia seu domínio sobre o patrimônio deixado por Arthur. Depois de se instalar no imóvel do empresário, ela expulsa Otoniel e os demais familiares, além de começar uma nova ofensiva ao questionar a paternidade de Tiago, numa tentativa de afastá-lo da herança. Confira abaixo tudo o que acontece em cada capítulo.

Resumo dos capítulos das semanas de 8 a 20 de junho de 2026 de Quem Ama Cuida

Capítulo 19 – segunda-feira – 8 de junho de 2026

Ademir (Dan Stulbach) tenta convencer Pedro (Chay Suede) a desistir do processo de Adriana (Leticia Colin). Adriana convence Otoniel (Tony Ramos) a ficar com o quarto de Arthur (Antonio Fagundes). Diná (Rosi Campos) avisa a Pilar (Isabel Teixeira) que Adriana foi para a joalheria. Tom (Allan Souza Lima) pede desculpas a Elenice (Mariana Sena). Pilar vai à joalheria e acusa Adriana de ter matado Arthur. Ulisses (Alexandre Borges) se sente culpado. Diante da insistência de Fábia (Flávia Alessandra), mente para a esposa sobre seu paradeiro, dizendo que está se tratando com um psicólogo. Pedro prepara Adriana para o novo depoimento na delegacia, como suspeita. Adriana avisa ao delegado que está pronta para responder às perguntas.

Capítulo 20 – terça-feira – 9 de junho de 2026

Adriana se sente desconfortável diante do delegado. Elisa (Isabela Garcia) compartilha sua preocupação com Tilde (Luana Martau). Otoniel visita o túmulo de Arthur. Rosa (Tatiana Tiburcio) alerta Elenice sobre Tom. Em conversa com Adriana e Mau Mau (João Victor Gonçalves) sobre o depoimento, Elisa passa mal e desmaia. Pedro flagra Brigitte (Tata Werneck) e Cléber (Breno Ferreira) juntos no escritório e fica incrédulo. Pilar invade o apartamento de Adriana que era de Arthur e começa a recolher objetos, enquanto Mau Mau tenta impedi-la.

Capítulo 21 – quarta-feira – 10 de junho de 2026

Elisa vai para o sítio de Enéas (Glicério do Rosário) com Mau Mau. Carmita (Deborah Evelyn) incentiva Bruna (Nanda Marques) a sair com Tiago (Gui Ferraz). Adriana e Otoniel vão para o sítio para cuidar de Elisa, que passou mal. Pilar vai à delegacia e diz que Adriana fugiu, e fica satisfeita quando o delegado decide emitir uma ordem de prisão preventiva contra a fisioterapeuta. Otoniel compartilha com Adriana sua preocupação com a falta de diagnóstico médico para Elisa. Tilde comenta com Rosa que percebeu o interesse de Pedro por Adriana. Adriana é presa.

Capítulo 22 – quinta-feira – 11 de junho de 2026

Otoniel avisa a Pedro que Adriana foi presa, e o advogado promete tirar a amada da prisão. Pedro enfrenta Pilar. Edvaldo (Guilherme Piva) acusa Diná de ter empurrado Arthur da varanda por ciúme. Adriana confronta Pilar, e as duas discutem. Pedro sugere a Cléber que se afaste do caso. Dora (Mariana Ximenes) teme que o processo distancie Ademir de Pedro. Adriana e Otoniel se preocupam com o estado de saúde de Elisa.

Capítulo 23 – sexta-feira – 12 de junho de 2026

Edvaldo acusa Diná pela prisão de Adriana. A fisioterapeuta sofre ao ouvir a decisão do juiz de manter sua prisão preventiva. Pedro promete a Adriana que não desistirá dela. Pilar se sente vitoriosa. Pedro descobre que o juiz que manteve Adriana presa é amigo de Ademir. Adriana chega desolada ao presídio feminino.

Capítulo 24 – sábado – 13 de junho de 2026

Pedro diz a Cléber que irá descobrir se o pai fez algo irregular e acusa Ademir de ter influenciado a decisão do juiz. Dora comenta com Fábia sobre a intenção de assumir a administração da escola de dança que era da família. Cléber conta a Pedro que Diná era apaixonada por Arthur. Pedro pede informações a Adriana sobre Diná. Ademir diz a André (Henrique Barreira) que torce para o sobrinho voltar logo ao Brasil para ajudá-lo a resolver sua relação com Pedro. Pedro e Cléber se preparam para o julgamento. Ulisses conta a Pilar que prejudicou a empresa ao voltar a apostar e pede ajuda à irmã para não falir. Pilar não gosta de saber que Tiago foi designado pelo juiz como inventariante. Ademir arma para que Pedro seja afastado do caso. Adriana se aflige ao saber que Pedro não poderá defendê-la.

Capítulo 25 – segunda-feira – 15 de junho de 2026

Cléber lembra a Pedro que ele pode defender Adriana como testemunha de acusação e garante que está preparado para atuar no caso. Adriana se surpreende quando Tom é anunciado como testemunha de acusação em seu julgamento. Pedro defende Adriana em seu depoimento, deixando transparecer o que sente por ela. Pedro diz a Cléber que irá descobrir se o pai fez algo irregular. Elenice se sente mal diante de Otoniel ao saber que o marido prejudicou Adriana. Tom recebe dinheiro de Ademir por ter seguido as instruções do advogado no depoimento. Pedro fica surpreso ao ser procurado por Dora.

Capítulo 26 – terça-feira – 16 de junho de 2026

Rosa e Elenice enfrentam Tom. Silvana (Belize Pombal) procura Ademir para dizer que tem medo do que Pilar e Ulisses possam tramar contra Tiago. Bruna cede ao pedido de Tiago para dar uma chance aos dois. Cléber deixa claro a Brigitte que não quer nada com ela. Adriana revela a Pedro que seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse corresponder ao amor do advogado. Otoniel defende Adriana das acusações de Pilar. Pedro critica os métodos usados por Ademir e acusa o pai de ter comprado o depoimento de Tom. Brigitte é retirada da sala do tribunal, a pedido de Cléber. Diná põe flores no túmulo de Arthur e pede desculpas. Adriana é condenada a doze anos de prisão pela morte de Arthur. Pedro declara seu amor a Adriana, promete não desistir da terapeuta, e os dois se beijam.

Capítulo 27 – quarta-feira – 17 de junho de 2026

Adriana pede ao avô para cuidar de Elisa e Maurício. Pedro e Cléber entram com o recurso de apelação contra a condenação de Adriana. Dora diz a Ademir que o marido ajudou a condenar uma inocente. Lyris aconselha Adriana a ficar longe de Nancy (Jeniffer Nascimento). Adriana revela a Pedro que também o ama. Pedro diz a Ademir que não quer mais contato com o pai. Pilar surpreende Otoniel e sua família, expulsando todos da casa de Arthur.

Capítulo 28 – quinta-feira – 18 de junho de 2026

Otoniel decide deixar a casa de Arthur com a família. Maurício não deixa Elisa enfrentar Pilar, temendo pela saúde da mãe. Pedro confessa a Bruna que ama Adriana. Otoniel pega a pulseira de Adriana que estava no quarto de Heitor. Rosa oferece sua casa para Elisa e a família. Tiago oferece apoio a Bruna. Pilar arma para que ocorra um ataque na banca onde Otoniel trabalha. Silvana avisa a Ulisses que Pilar está de mudança para a casa de Arthur. Pedro sonda Tom sobre o quanto recebeu de Ademir para depor contra Adriana. O capanga de Pilar visita Adriana, ameaçando matar Pedro se a terapeuta não se afastar do advogado.

Capítulo 29 – sexta-feira – 19 de junho de 2026

Para salvar Pedro, Adriana termina com o advogado, dizendo que não o ama. Pilar se instala na casa de Arthur. Ademir orienta Tom a negar que foi subornado por ele. Ulisses e Silvana não aceitam que Pilar ocupe o imóvel de Arthur. Elenice procura Pedro para falar de sua desconfiança em relação a Tom. Bruna comenta com Gilda que tem esperanças de reatar com Pedro. Adriana deixa claro a Jandira que não quer problemas com as detentas. Elenice consegue mandar o extrato da conta bancária de Tom para Pedro, com a comprovação do depósito de Ademir. Pilar coloca em dúvida a filiação de Tiago para tirá-lo da herança de Arthur. Adriana reage à abordagem de Zeni.

Capítulo 30 – sábado – 20 de junho de 2026