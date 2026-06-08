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Quatro suítes, móveis de grife e vista para o mar: Como é o apê de Ana Paula Siebert à venda no m² mais caro do Brasil

Imóvel de alto padrão da esposa de Roberto Justus fica localizado no Litoral Norte de Santa Catarina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:50

Ana Paula Siebert Crédito: Reprodução

A influenciadora Ana Paula Siebert, esposa do empresário Roberto Justus, disponibilizou para venda um apartamento de alto padrão avaliado em R$ 6,5 milhões. O imóvel está localizado em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, município que atualmente lidera o ranking nacional de valorização imobiliária residencial, registrando o metro quadrado mais caro do país.

Veja como é o apartamento de Ana Paula Siebert à venda por R$ 6,5 milhões 1 de 16

Adquirido em 2020 como ativo de investimento, o imóvel possui 188 metros quadrados de área privativa e está situado no Edifício Canvas, no bairro Meia Praia. A comercialização da unidade 1001 está sendo conduzida sob regime de exclusividade por um corretor especializado no segmento de luxo da região.

A planta do apartamento conta com quatro suítes e foi estruturada para integrar as áreas de convivência social ao espaço gourmet, com vista para a linha costeira de Itapema. O projeto de interiores é assinado pela arquiteta Agnes Picolotto, que adotou uma linha estética baseada em paleta de cores neutras e marcenaria sob medida de alto padrão.