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Quatro suítes, móveis de grife e vista para o mar: Como é o apê de Ana Paula Siebert à venda no m² mais caro do Brasil

Imóvel de alto padrão da esposa de Roberto Justus fica localizado no Litoral Norte de Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:50

Ana Paula Siebert Crédito: Reprodução 

A influenciadora Ana Paula Siebert, esposa do empresário Roberto Justus, disponibilizou para venda um apartamento de alto padrão avaliado em R$ 6,5 milhões. O imóvel está localizado em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, município que atualmente lidera o ranking nacional de valorização imobiliária residencial, registrando o metro quadrado mais caro do país.

Veja como é o apartamento de Ana Paula Siebert à venda por R$ 6,5 milhões

Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert por Reprodução/Instagram
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert mostra apartamento reformado por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução
Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por auto-upload
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Ana Paula Siebert põe à venda apartamento de R$ 6,5 milhões em SC por Reprodução

Adquirido em 2020 como ativo de investimento, o imóvel possui 188 metros quadrados de área privativa e está situado no Edifício Canvas, no bairro Meia Praia. A comercialização da unidade 1001 está sendo conduzida sob regime de exclusividade por um corretor especializado no segmento de luxo da região.

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A planta do apartamento conta com quatro suítes e foi estruturada para integrar as áreas de convivência social ao espaço gourmet, com vista para a linha costeira de Itapema. O projeto de interiores é assinado pela arquiteta Agnes Picolotto, que adotou uma linha estética baseada em paleta de cores neutras e marcenaria sob medida de alto padrão.

O mobiliário que compõe o ambiente é da grife Artefacto, complementado por um sistema de iluminação cênica planejado. Entre os cômodos personalizados, destaca-se o quarto projetado para a filha do casal, Vicky. O movimento de venda ocorre em meio ao aquecimento do mercado imobiliário local, que superou os índices de valorização de municípios vizinhos, como Balneário Camboriú.

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Tags:

Santa Catarina ana Paula Siebert Apartamento

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