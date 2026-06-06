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Como é o apartamento de apresentadora da Globo com relíquias únicas e que revela histórias de família

Jornalista mora com a filha em apartamento cercado por histórias e objetivos com valor afetivo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:36

Ana Luiza Guimarães vive com a filha
Ana Luiza Guimarães vive com a filha Crédito: Reprodução | Instagram

Recentemente a jornalista Ana Luiza Guimarães, que já apresentou o Jornal Nacional como substituta várias vezes, chamou atenção por plantar mais de 2 mil árvores em um sítio, colaborando para o meio ambiente e o reflorestamento.

O que também repercutiu nas redes foi o apartamento da apresentadora, após sua filha, a psicóloga Beatriz Lobo encantar os seguidores ao mostrar detalhes do apartamento em que mora com a mãe.

Apartamento de Ana Luiza Guimarães

Jornalista mora com a filha em apartamento cercado por história por Reprodução | Instagram
Jornalista mora com a filha em apartamento cercado por história por Reprodução | Instagram
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Jornalista mora com a filha em apartamento cercado por história por Reprodução | Instagram

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O vídeo publicado nas redes sociais revelou curiosidades da decoração do lar, marcado por peças únicas colecionadas pela apresentadora em viagens pelo mundo.

Na gravação, Beatriz contou que a mãe valorizou casas acolhedoras e cheias de história. “Se tivesse uma rixa entre casas minimalistas e casas com cara de casa, eu com certeza apostaria todas as minhas fichas nas casas com cara de casa. E essa é a nossa sala. Não te dá uma vontade de tomar um cafezinho sentado aqui?", disse.

Entre os objetos mostrados estão um pedaço de lã de ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado no mundo, adquirido por Ana Luiza durante uma reportagem em Londres em 1997.

Entre outros itens estão um trem vintage que a jornalista ganhou do avô ao deixar deusas chupeta, uma caixa de desenhos que foi da bisavó, uma coleção de miniaturas de animais, um caleidoscópio e vários livros.

Tags:

Globo Apresentadora Apartamento

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