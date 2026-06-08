ORGULHO

No Mês do Orgulho, neta de Gilberto Gil faz post sobre sua sexualidade: 'Nunca tive que sair do armário'

Aos 17 anos, a cantora Flor Gil resgatou um texto sincero sobre se atrair por meninas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:06

Flor Gil Crédito: Reprodução

Durante o Mês do Orgulho LGBT+, a cantora Flor Gil, de 17 anos, compartilhou uma reflexão sobre sexualidade nas redes sociais e afirmou que o processo de "sair do armário" nunca fez parte de sua realidade. A neta de Gilberto Gil resgatou um texto antigo no qual declara se atrair por meninas e por pessoas em geral, priorizando a conexão afetiva. Segundo a artista, a possibilidade de vivenciar sua orientação sem a necessidade de se esconder é reflexo direto do ambiente livre e acolhedor em que foi criada.

Flor Gil resgata desabafo sobre sexualidade 1 de 8

A jovem reconheceu que crescer sem pressões estéticas ou sociais é um privilégio proporcionado por sua geração, por seus pais e pela estrutura da família Gil. No mesmo relato, ela aproveitou para manifestar apoio a pessoas que ainda enfrentam o medo da rejeição familiar e social, ressaltando que o preconceito reside naqueles que tentam reprimir o afeto alheio, e não em quem ama.