No Mês do Orgulho, neta de Gilberto Gil faz post sobre sua sexualidade: 'Nunca tive que sair do armário'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:06
Durante o Mês do Orgulho LGBT+, a cantora Flor Gil, de 17 anos, compartilhou uma reflexão sobre sexualidade nas redes sociais e afirmou que o processo de "sair do armário" nunca fez parte de sua realidade. A neta de Gilberto Gil resgatou um texto antigo no qual declara se atrair por meninas e por pessoas em geral, priorizando a conexão afetiva. Segundo a artista, a possibilidade de vivenciar sua orientação sem a necessidade de se esconder é reflexo direto do ambiente livre e acolhedor em que foi criada.
Flor Gil resgata desabafo sobre sexualidade
A jovem reconheceu que crescer sem pressões estéticas ou sociais é um privilégio proporcionado por sua geração, por seus pais e pela estrutura da família Gil. No mesmo relato, ela aproveitou para manifestar apoio a pessoas que ainda enfrentam o medo da rejeição familiar e social, ressaltando que o preconceito reside naqueles que tentam reprimir o afeto alheio, e não em quem ama.
Por fim, Flor Gil destacou que recusa definições fechadas e que não tem interesse em buscar rótulos para sua sexualidade. A cantora concluiu o desabafo afirmando que prefere continuar vivendo de forma livre e, fazendo referência à música dos Novos Baianos, definiu-se apenas como "o mistério do planeta".