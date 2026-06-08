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No Mês do Orgulho, neta de Gilberto Gil faz post sobre sua sexualidade: 'Nunca tive que sair do armário'

Aos 17 anos, a cantora Flor Gil resgatou um texto sincero sobre se atrair por meninas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:06

Flor Gil  Crédito: Reprodução

Durante o Mês do Orgulho LGBT+, a cantora Flor Gil, de 17 anos, compartilhou uma reflexão sobre sexualidade nas redes sociais e afirmou que o processo de "sair do armário" nunca fez parte de sua realidade. A neta de Gilberto Gil resgatou um texto antigo no qual declara se atrair por meninas e por pessoas em geral, priorizando a conexão afetiva. Segundo a artista, a possibilidade de vivenciar sua orientação sem a necessidade de se esconder é reflexo direto do ambiente livre e acolhedor em que foi criada.

Flor Gil resgata desabafo sobre sexualidade

Story de Flor Gil falando sobre sua sexualidade e o mês do orgulho LGBT por Reprodução/Instagram
Story de Flor Gil falando sobre sua sexualidade e o mês do orgulho LGBT por Reprodução/Instagram
Flor Gil é filha de Bela Gil e neta de Gilberto Gil por Reprodução
Flor Gil é filha de Bela Gil e neta de Gilberto Gil por Reprodução
Flor Gil é filha de Bela Gil e neta de Gilberto Gil por Reprodução
Flor Gil é filha de Bela Gil e neta de Gilberto Gil por Reprodução
Gilberto Gil no Tiny Desk Brasil ao lado dos netos, Flor e Bento Gil por Reprodução/ Youtube
Preta Gil e Flor Gil por Reprodução
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Story de Flor Gil falando sobre sua sexualidade e o mês do orgulho LGBT por Reprodução/Instagram

A jovem reconheceu que crescer sem pressões estéticas ou sociais é um privilégio proporcionado por sua geração, por seus pais e pela estrutura da família Gil. No mesmo relato, ela aproveitou para manifestar apoio a pessoas que ainda enfrentam o medo da rejeição familiar e social, ressaltando que o preconceito reside naqueles que tentam reprimir o afeto alheio, e não em quem ama.

Por fim, Flor Gil destacou que recusa definições fechadas e que não tem interesse em buscar rótulos para sua sexualidade. A cantora concluiu o desabafo afirmando que prefere continuar vivendo de forma livre e, fazendo referência à música dos Novos Baianos, definiu-se apenas como "o mistério do planeta".

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Tags:

Lgbt Sexualidade Lgbtqiapn+ Flor gil

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