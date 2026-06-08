TURISMO

A 'Suíça Nordestina' é a menor cidade das montanhas, fica longe das praias e tem temperatura abaixo de 10°C

A cerca de 100 km de Fortaleza, as temperaturas variam, em média, entre 18°C e 25°C

Agência Correio

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:16

Guaramiranga também se destaca pelo tamanho Crédito: Reprodução/YouTube/rolefamilia

No litoral do Ceará, a temperatura passa fácil a casa dos 35°C. Mas em Guaramiranga os moradores trocam a bermuda e a camiseta pelo casaco, chocolate quente e até lareira.

A cidade conhecida como 'Suíça Nordestina' fica no Maciço de Baturité, a 865 metros de altitude. Em lugar do sol constante típico do Nordeste, Guaramiranga tem temperatura amena, jardins floridos e clima bem diferente das outras cidades cearesenes.

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Por que Guaramiranga ganhou esse apelido?

A explicação está no clima incomum para a região. A cerca de 100 km de Fortaleza, as temperaturas variam, em média, entre 18°C e 25°C. Nos meses mais frios, como julho, podem se aproximar dos 10°C, segundo a prefeitura.

A altitude e a vegetação fazem toda a diferença. O município está dentro da Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, um dos últimos refúgios de Mata Atlântica no Ceará. A umidade da mata cria um microclima que quebra o padrão quente e seco do entorno.

O contraste é imediato: ao subir a serra, o calor da planície fica para trás e dá lugar a manhãs com neblina, noites frias e um verde pouco associado ao estado.

A menor cidade do Ceará

Guaramiranga também se destaca pelo tamanho. Com cerca de 59 km², é o menor município do estado. A população passa de 5,8 mil habitantes, segundo o IBGE, e o centro pode ser explorado a pé.

Mesmo compacta, a cidade mantém uma rotina ativa. Praças floridas, cafés coloniais e sítios de cultivo de flores e café moldam o cotidiano. O turismo sustenta boa parte da economia, sem descaracterizar o ambiente serrano.

O que fazer na serra

As atrações estão concentradas em um raio curto e combinam natureza preservada, trilhas e mirantes:

Pico Alto: ponto mais elevado do Maciço de Baturité, com 1.115 metros de altitude e vista panorâmica, especialmente ao pôr do sol;

Parque das Trilhas: área com caminhos pela mata, cachoeiras, piscinas naturais e atividades de aventura;

Mosteiro dos Jesuítas: em Baturité, a cerca de 20 minutos, conhecido pelos cantos gregorianos;

Sítio Águas Finas: passeio guiado por nascentes e trilhas que contam a história do cultivo de café na região.

Carnaval com trilha sonora diferente

Enquanto grande parte do Nordeste segue o ritmo do forró e do axé, Guaramiranga aposta na música instrumental. Durante o Carnaval, o Festival Jazz & Blues toma conta da cidade e se tornou o principal evento local.

A programação reúne artistas cearenses, nacionais e internacionais, com apresentações em espaços como a escadaria da Igreja Matriz e o Teatro Municipal.

Flores, café e gastronomia de serra

O clima úmido favorece o cultivo de rosas e plantas ornamentais, o que rendeu à cidade o título de “Cidade das Flores”. A produção abastece não só o município, mas também outras regiões.

Na gastronomia, o clima mais frio influencia o cardápio. A truta criada na serra aparece em diferentes preparos, o café cultivado à sombra da Mata Atlântica ganha destaque, e o fondue virou tradição nas noites mais frias.

Quando visitar

A temperatura é agradável o ano inteiro, mas o período seco, no meio do ano, costuma atrair quem busca dias mais frios e céu aberto.

Como chegar

Guaramiranga fica a cerca de 100 km de Fortaleza. O acesso principal é pela CE-060, passando por Baturité. O trajeto dura cerca de 1h30 de carro, com trecho final de serra. Para quem vem de outras regiões, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, na capital, é o principal ponto de chegada.

Um refúgio no meio do calor

Pequena em tamanho, mas rica em paisagens e experiências, Guaramiranga reúne Mata Atlântica preservada, clima de montanha e um calendário cultural próprio.