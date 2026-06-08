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Juliana Paes viaja para Paris e brinca com 'perrengue' em ensaio fotográfico: 'Quase atropelados'

Atriz compartilhou bastidores descontraídos da viagem com os seguidores

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17:59

Juliana Paes na viagem à Paris
Juliana Paes na viagem à Paris Crédito: Reprodução/Instagram

Juliana Paes viveu o famoso “perrengue chique”. A atriz está aproveitando alguns dias em Paris, capital da França, e contou nas redes sociais que quase foi atropelada enquanto realizava um ensaio fotográfico.

Em uma das fotos publicadas de forma descontraída, ela marcou o fotógrafo Higor Blanco e escreveu: “Quase atropelados”.

Em outro registro, ao posar próximo a um restaurante, a artista brincou: "Blogueirando em Paris... O povo me olhando".

De férias na Europa, a atriz já está confirmada na próxima temporada de Os Donos do Jogo (2025), onde interpreta Leila Fernandez. A série, que foi sucesso em sua primeira temporada, contará com nomes como Mel Maia, André Lamoglia, Drico Alves, Giullia Buscacio e Chico Diaz, que devem acompanhar Paes na nova leva de episódios. As informações são do jornal O Globo.

Juliana Paes

Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
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