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Gil do Vigor chora ao vivo ao lembrar da avó e faz alerta emocionante sobre a vida

Economista se emocionou no Mais Você ao recordar familiar que morreu no mês em que se aposentou

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:00

Gil do Vigor
Gil do Vigor Crédito: Reprodução

O economista e apresentador Gil do Vigor se emocionou durante participação no programa Mais Você, nesta sexta-feira (5), ao falar sobre a avó e refletir sobre a importância de aproveitar a vida sem adiar sonhos para o futuro.

A emoção surgiu após a exibição de uma reportagem sobre dona Azenete, professora aposentada de 93 anos que já visitou mais de 140 países. O tema levou Gil a compartilhar uma experiência pessoal que ainda o comove.

Gil do Vigor

Gil do Vigor por Divulgação
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Gil do Vigor por Divulgação
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Gil do Vigor por GNT
Gil do Vigor por Globo
Gil do Vigor pretende ser presidente do Brasil por YouTube
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Gil do Vigor por Divulgação

"A gente viu aí o exemplo da dona Azenete, que prova que, se você conseguir se organizar, fizer tudo bonitinho, dá para viajar. A vida é uma só", afirmou.

Com a voz embargada, o ex-participante do BBB relembrou a história da avó, que dedicou a vida ao trabalho e à família enquanto alimentava planos para a aposentadoria. "Ela falava assim: 'Deixa eu me aposentar, que eu vou fazer tudo o que eu quero'. E aí, no ano em que minha avó se aposentou, ela descobriu que estava doente e faleceu. Ela faleceu no mês em que saiu a aposentadoria dela", contou, emocionado.

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Durante o programa, apresentado por Tati Machado, Gil explicou que essa experiência mudou sua forma de enxergar a vida e influenciou a maneira como cuida da própria mãe. "Hoje eu tenho a oportunidade de proporcionar uma vida melhor para a minha mãe. Eu falo: 'Mãe, viaje, viva sua vida, faça tudo'", declarou.

Ao final do depoimento, o economista aproveitou para deixar uma mensagem especialmente direcionada às mulheres que passam grande parte da vida dedicadas ao trabalho e à família. "A vida passa. Minha mãe, sua mãe e todas as mulheres incríveis do Brasil, que batalham e batalham, tirem um tempo para vocês, para viver, porque vocês são importantes", afirmou.

A fala repercutiu nas redes sociais, onde muitos internautas elogiaram a sensibilidade do apresentador e se identificaram com a reflexão sobre a importância de não deixar sonhos e momentos de felicidade para depois.

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