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Após assalto, Ed Gama avisa que criminosos invadiram suas redes sociais e pede: 'Não respondam ninguém'

Humorista alagoano alertou o público para que não façam transferências de dinheiro

Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:44

Ed Gama foi assaltado no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Ed Gama utilizou as redes sociais para fazer um alerta aos seus seguidores. O humorista alagoano relatou que assaltantes levaram seu celular na noite da última quinta-feira (4) e que ainda não recuperou o acesso total às suas contas pessoais. O assalto ocorreu no Rio de Janeiro, onde ele reside.

O artista não ficou ferido, mas pediu atenção do público quanto a possíveis golpes em seu nome. “Por favor, não ajudem ninguém, não mandem dinheiro para ninguém que pedir dinheiro para vocês. Não sou eu”, disse ele. Em seguida, o comediante completou: “Os caras rasparam minha conta”.

Gama explicou que, apesar de ter bloqueado o aparelho e os aplicativos bancários, além de manter ativada a autenticação em dois fatores, os criminosos ainda conseguem mexer em suas redes sociais, como o Instagram e o WhatsApp. Por conta disso, ele orientou as pessoas a telefonarem caso precisem falar diretamente com ele.

“Já fui na delegacia, já fiz BO [...] Estou tentando resolver as coisas, mas por favor, não ajude ninguém, não responda ninguém. Estou com WhatsApp, mas os caras mexendo no meu celular ainda. Então não sei o que pode estar acontecendo, tá? É só um alerta pra vocês. Qualquer coisa liga pra mim. Quem precisar falar comigo liga pra mim", desabafou.