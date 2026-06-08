NOVA FASE

Mãe de Virgínia estreia como palestrante com cachê de R$ 80 mil em evento de empreendedorismo na Bahia

Margareth Serrão falou sobre criação de filhos de sucesso no "Somos Elas"

Kamila Macedo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:48

Margareth Serrão dá palestra em Porto Seguro Crédito: Reprodução/Instagram

Margareth Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, está apostando na carreira de coach e realizou sua primeira palestra no evento “Somos Elas”, promovido no último fim de semana em Porto Seguro, na Bahia.

A imersão de três dias reuniu mulheres de vários estados com foco em crescimento pessoal e negócios. Aos 60 anos, Margareth subiu ao palco para falar sobre o fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Um dos tópicos abordados por ela foi como criar filhos de sucesso, citando a própria trajetória com Virgínia. “Tem que dar a base para o seu filho poder voar. Se você o prende numa gaiola, ele vai viver sempre debaixo das suas asas. Façam com os seus filhos o mesmo”, destacou.

Virginia e a mãe Margareth Serrão 1 de 13

De acordo com o jornal Extra, o cachê de Margareth Serrão ficou em torno de R$ 80 mil por uma hora de apresentação.