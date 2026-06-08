Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de Virgínia estreia como palestrante com cachê de R$ 80 mil em evento de empreendedorismo na Bahia

Margareth Serrão falou sobre criação de filhos de sucesso no "Somos Elas"

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:48

Margareth Serrão dá palestra em Porto Seguro
Margareth Serrão dá palestra em Porto Seguro Crédito: Reprodução/Instagram

Margareth Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, está apostando na carreira de coach e realizou sua primeira palestra no evento “Somos Elas”, promovido no último fim de semana em Porto Seguro, na Bahia.

A imersão de três dias reuniu mulheres de vários estados com foco em crescimento pessoal e negócios. Aos 60 anos, Margareth subiu ao palco para falar sobre o fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Um dos tópicos abordados por ela foi como criar filhos de sucesso, citando a própria trajetória com Virgínia. “Tem que dar a base para o seu filho poder voar. Se você o prende numa gaiola, ele vai viver sempre debaixo das suas asas. Façam com os seus filhos o mesmo”, destacou.

Virginia e a mãe Margareth Serrão

Virginia e a mãe Margareth Serrão por Reprodução
Margareth Serrão por Reprodução
Margareth Serrão por Reprodução
Virginia Fonseca e mãe Margareth Serrão por Reprodução
Margareth Serrão por Reprodução
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Zé Felipe por Reprodução | Redes Sociais
Zé Felipe e Virginia por Reprodução
Virginia e Zé Felipe por Reprodução / Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 13
Virginia e a mãe Margareth Serrão por Reprodução

De acordo com o jornal Extra, o cachê de Margareth Serrão ficou em torno de R$ 80 mil por uma hora de apresentação.

Ao celebrar a participação no evento, ela publicou um vídeo com recortes do momento da palestra e fotos ao lado dos participantes. Na legenda, escreveu: “As mulheres fortes, poderosas e guerreiras podem e devem manifestar todo orgulho que carregam por se sentirem plenas e vitoriosas. Lugar de mulher é onde ela quer estar!”.

Leia mais

Imagem - Juliana Paes viaja para Paris e brinca com 'perrengue' em ensaio fotográfico: 'Quase atropelados'

Juliana Paes viaja para Paris e brinca com 'perrengue' em ensaio fotográfico: 'Quase atropelados'

Imagem - Daniela Mercury relembra início de casamento com Malu Verçosa e rebate críticas: 'Escolhi pagar para ver'

Daniela Mercury relembra início de casamento com Malu Verçosa e rebate críticas: 'Escolhi pagar para ver'

Imagem - Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Tags:

Virginia Porto Seguro Margareth Serrão Coach

Mais recentes

Imagem - Como é o hotel de R$ 520 milhões escolhido pela Inglaterra para a Copa do Mundo, com campo de golfe e prato proibido no Reino Unido

Como é o hotel de R$ 520 milhões escolhido pela Inglaterra para a Copa do Mundo, com campo de golfe e prato proibido no Reino Unido
Imagem - Ivete reage após ex viajar com o filho e mandar recado

Ivete reage após ex viajar com o filho e mandar recado
Imagem - Juliana Paes viaja para Paris e brinca com 'perrengue' em ensaio fotográfico: 'Quase atropelados'

Juliana Paes viaja para Paris e brinca com 'perrengue' em ensaio fotográfico: 'Quase atropelados'