Mãe de Virgínia estreia como palestrante com cachê de R$ 80 mil em evento de empreendedorismo na Bahia

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Kamila Macedo
Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:48
Margareth Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, está apostando na carreira de coach e realizou sua primeira palestra no evento “Somos Elas”, promovido no último fim de semana em Porto Seguro, na Bahia.
A imersão de três dias reuniu mulheres de vários estados com foco em crescimento pessoal e negócios. Aos 60 anos, Margareth subiu ao palco para falar sobre o fortalecimento do empreendedorismo feminino.
Um dos tópicos abordados por ela foi como criar filhos de sucesso, citando a própria trajetória com Virgínia. “Tem que dar a base para o seu filho poder voar. Se você o prende numa gaiola, ele vai viver sempre debaixo das suas asas. Façam com os seus filhos o mesmo”, destacou.
Virginia e a mãe Margareth Serrão
De acordo com o jornal Extra, o cachê de Margareth Serrão ficou em torno de R$ 80 mil por uma hora de apresentação.
Ao celebrar a participação no evento, ela publicou um vídeo com recortes do momento da palestra e fotos ao lado dos participantes. Na legenda, escreveu: “As mulheres fortes, poderosas e guerreiras podem e devem manifestar todo orgulho que carregam por se sentirem plenas e vitoriosas. Lugar de mulher é onde ela quer estar!”.