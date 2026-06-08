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Como é o hotel de R$ 520 milhões escolhido pela Inglaterra para a Copa do Mundo, com campo de golfe e prato proibido no Reino Unido

Resort de luxo na Flórida será a base da seleção inglesa durante o Mundial e oferece estrutura voltada ao lazer, recuperação física e alta gastronomia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:40

Hotel onde a seleção da Inglaterra se hospedará
Hotel onde a seleção da Inglaterra se hospedará Crédito: Reprodução

A seleção da Inglaterra definiu sua base para a Copa do Mundo de 2026 e ficará hospedada em um resort de luxo na Flórida, nos Estados Unidos. Inaugurado há cerca de um ano, o empreendimento conta com 150 quartos e recebeu investimento estimado em US$ 100 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 520 milhões.

Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar

Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução
Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução
Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução
Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução
Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução
Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução
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Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução
Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução
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Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar por Reprodução

Localizado em West Palm Beach, o hotel foi escolhido para servir como centro de operações da equipe comandada por Thomas Tuchel durante a preparação para os compromissos do torneio. Cercado por áreas verdes, espelhos d’água e paisagens tropicais, o complexo oferece uma estrutura de alto padrão para os jogadores.

Entre as opções disponíveis estão três piscinas ao ar livre, spa com diferentes tratamentos, sauna a vapor, sala de relaxamento com terapia sonora e serviço de transporte até a praia. O local também dispõe de quatro quadras de tênis, duas de pickleball, duas de padel e atividades como aulas matinais de ioga.

Outro atrativo é a proximidade com o campo de golfe Dutchman’s Pike, recentemente reformado. O espaço pode chamar a atenção de atletas que praticam o esporte, como o atacante Harry Kane.

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A delegação inglesa permanecerá por 12 dias na Flórida antes de seguir para o centro de treinamento em Kansas City. A localização também foi considerada estratégica pela facilidade de deslocamento aéreo e pela distância das áreas mais movimentadas do turismo na região de Miami.

Prato polêmico faz parte do cardápio

Além da infraestrutura voltada ao descanso e à preparação física, o resort oferece diversas opções gastronômicas. O destaque do cardápio é o foie gras, iguaria produzida a partir do fígado de gansos submetidos a um processo de alimentação forçada.

Por que o foie gras é um prato polêmico

Considerado uma iguaria da culinária francesa, o foie gras segue presente em restaurantes de luxo ao redor do mundo, mas continua no centro de debates sobre ética e bem-estar animal por Reprodução
No Brasil, tramita um projeto de lei que busca proibir a produção e a venda de produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais, incluindo o foie gras por Reprodução
Nos Estados Unidos, as restrições variam conforme a região. A produção e comercialização já foram alvo de proibições em locais como a Califórnia e a cidade de Nova York por Reprodução
Países como Alemanha, Itália, Argentina, Noruega, Polônia e República Tcheca também impedem a produção do produto devido às regras de proteção aos animais por Reprodução
Entidades de proteção animal criticam o método por considerarem que ele causa sofrimento aos animais, motivo pelo qual diversos países adotaram restrições à produção por Reprodução
O foie gras é produzido a partir do fígado de patos ou gansos submetidos à alimentação forçada, técnica conhecida como gavage, que acelera o aumento do órgão por Reprodução
O Reino Unido proíbe a produção de foie gras em seu território com base em normas de bem-estar animal, embora a importação ainda seja permitida por Reprodução
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Considerado uma iguaria da culinária francesa, o foie gras segue presente em restaurantes de luxo ao redor do mundo, mas continua no centro de debates sobre ética e bem-estar animal por Reprodução

A prática é proibida no Reino Unido por contrariar normas de bem-estar animal. Outros países, como Argentina, Alemanha e Itália, também adotam restrições semelhantes. Nos Estados Unidos, a proibição já foi implementada no estado da Califórnia e na cidade de Nova York.

No Brasil, um projeto de lei que prevê a proibição da produção e da comercialização de produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e ainda pode seguir para sanção presidencial.

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Além do restaurante principal, o hotel mantém um espaço para refeições à beira da piscina e uma lanchonete italiana que funciona nos fins de semana.

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026 diante da Croácia, em partida marcada para 17 de junho, às 17h, pelo horário de Brasília. A equipe integra o Grupo L, que também conta com Gana e Panamá.

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