COPA DO MUNDO

Como é o hotel de R$ 520 milhões escolhido pela Inglaterra para a Copa do Mundo, com campo de golfe e prato proibido no Reino Unido

Resort de luxo na Flórida será a base da seleção inglesa durante o Mundial e oferece estrutura voltada ao lazer, recuperação física e alta gastronomia

Fernanda Varela

Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:40

Hotel onde a seleção da Inglaterra se hospedará Crédito: Reprodução

A seleção da Inglaterra definiu sua base para a Copa do Mundo de 2026 e ficará hospedada em um resort de luxo na Flórida, nos Estados Unidos. Inaugurado há cerca de um ano, o empreendimento conta com 150 quartos e recebeu investimento estimado em US$ 100 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 520 milhões.

Inglaterra escolheu resort de luxo para se hospedar 1 de 10

Localizado em West Palm Beach, o hotel foi escolhido para servir como centro de operações da equipe comandada por Thomas Tuchel durante a preparação para os compromissos do torneio. Cercado por áreas verdes, espelhos d’água e paisagens tropicais, o complexo oferece uma estrutura de alto padrão para os jogadores.

Entre as opções disponíveis estão três piscinas ao ar livre, spa com diferentes tratamentos, sauna a vapor, sala de relaxamento com terapia sonora e serviço de transporte até a praia. O local também dispõe de quatro quadras de tênis, duas de pickleball, duas de padel e atividades como aulas matinais de ioga.

Outro atrativo é a proximidade com o campo de golfe Dutchman’s Pike, recentemente reformado. O espaço pode chamar a atenção de atletas que praticam o esporte, como o atacante Harry Kane.

A delegação inglesa permanecerá por 12 dias na Flórida antes de seguir para o centro de treinamento em Kansas City. A localização também foi considerada estratégica pela facilidade de deslocamento aéreo e pela distância das áreas mais movimentadas do turismo na região de Miami.

Prato polêmico faz parte do cardápio

Além da infraestrutura voltada ao descanso e à preparação física, o resort oferece diversas opções gastronômicas. O destaque do cardápio é o foie gras, iguaria produzida a partir do fígado de gansos submetidos a um processo de alimentação forçada.

Por que o foie gras é um prato polêmico 1 de 7

A prática é proibida no Reino Unido por contrariar normas de bem-estar animal. Outros países, como Argentina, Alemanha e Itália, também adotam restrições semelhantes. Nos Estados Unidos, a proibição já foi implementada no estado da Califórnia e na cidade de Nova York.

No Brasil, um projeto de lei que prevê a proibição da produção e da comercialização de produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e ainda pode seguir para sanção presidencial.

Além do restaurante principal, o hotel mantém um espaço para refeições à beira da piscina e uma lanchonete italiana que funciona nos fins de semana.