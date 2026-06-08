FIM DO CICLO

Angélica rompe com a Globo após sete meses

Apresentadora deixou a agência de representação comercial da emissora e afirma que prefere manter liberdade para escolher projetos

Fernanda Varela

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:04

Angélica Crédito: Reprodução

A apresentadora Angélica encerrou o acordo de representação comercial que mantinha com a Globo e voltou a administrar a própria carreira publicitária. A decisão acontece cerca de sete meses após o anúncio de sua entrada no casting da ViU, agência responsável por intermediar ações comerciais e campanhas de talentos ligados à emissora.

O contrato foi encerrado no fim de maio e não teve renovação. Com isso, o nome da apresentadora deixou de aparecer entre os talentos representados pela agência, que reúne nomes como Eliana, Tadeu Schmidt, Serginho Groisman, Gil do Vigor e Wanessa Camargo.

Mansão de Luciano Huck e Angélica 1 de 12

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, Angélica já passou a negociar campanhas publicitárias por meio de uma representante própria, especialmente em um período de maior movimentação comercial por conta da Copa do Mundo de 2026.

A mudança também acontece em meio às dúvidas sobre o futuro de "Angélica Ao Vivo", programa exibido pelo GNT no segundo semestre de 2025. Apesar da repercussão nas redes sociais, a atração não alcançou resultados expressivos de audiência e, segundo a publicação, não deve ganhar uma nova temporada.

Em nota enviada à coluna Outro Canal, Angélica afirmou que não possui contrato fixo com a Globo há vários anos e explicou que o acordo com a ViU estava diretamente ligado ao período de exibição do programa.

"Eu não tenho contrato fixo com a Globo há alguns anos. Minha relação com a emissora acontece por obra, de acordo com cada projeto. No caso da ViU, o contrato estava ligado ao período de exibição do programa", declarou.

A apresentadora também destacou que prefere conduzir a carreira de forma independente. "Sempre gostei de conduzir minha carreira dessa forma, com liberdade para escolher os projetos dos quais quero fazer parte, construir novas parcerias e seguir caminhos que façam sentido para mim naquele momento", afirmou.

A saída da ViU não representa um rompimento com a Globo. Angélica continua apta a participar de novos projetos da emissora e mantém uma relação profissional próxima com o grupo. Em 2025, por exemplo, ela dividiu o comando do tradicional Criança Esperança com Xuxa Meneghel e Eliana.

Um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, Angélica teve contrato fixo com a Globo entre 1996 e 2020. Nesse período, apresentou programas como "Vídeo Game", "Estrelas" e "Fama", além de participar de produções de dramaturgia. Após o fim do vínculo exclusivo, passou a atuar em projetos pontuais para diferentes plataformas.

Entre os trabalhos mais recentes estão "Jornada Astral", lançado pela HBO Max em 2021, e os programas "50 & Tantos" e "50 & Uns", produzidos para o Globoplay.