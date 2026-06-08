LUXUOSO

Como é o quarto exclusivo de Messi para a Copa do Mundo e quanto custa se hospedar no hotel à beira do rio

Camisa 10 ficará sozinho em acomodação personalizada em Kansas City. Hotel às margens do Rio Missouri foi fechado para a delegação e tem diárias que podem ultrapassar R$ 2,7 mil

Fernanda Varela

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:03

Messi Crédito: Reprodução

O craque Lionel Messi terá uma estrutura especial durante a disputa da Copa do Mundo 2026. A poucos dias da estreia da Argentina no Mundial, imagens divulgadas pela Associação do Futebol Argentino (AFA) revelaram detalhes da concentração da equipe em Kansas City e mostraram o quarto exclusivo preparado para o principal astro da seleção.

Quarto de Messi na Copa do Mundo 1 de 15

Ao contrário da maioria dos companheiros, Messi ficará sozinho durante a competição. O ambiente foi personalizado com fotografias do camisa 10, quadros decorativos e elementos que fazem referência à sua trajetória com a seleção argentina. O espaço foi preparado especialmente para receber o jogador durante a busca pelo bicampeonato consecutivo da Argentina em Copas do Mundo.

Além da decoração exclusiva, um detalhe chamou a atenção dos torcedores argentinos. Messi está hospedado no quarto 202. Nas redes sociais, fãs rapidamente associaram o número a uma curiosa coincidência. A soma dos algarismos do quarto resulta em quatro, número de títulos mundiais que a Argentina tenta alcançar nesta edição do torneio.

A superstição ganhou ainda mais força porque, durante a campanha vitoriosa da Copa do Mundo 2022, no Catar, Messi ficou hospedado no quarto 201 da Universidade do Catar. Na época, a soma dos números resultava em três, exatamente a quantidade de títulos mundiais que a seleção possuía antes de conquistar o troféu. Embora ninguém da delegação tenha comentado oficialmente a coincidência, o assunto viralizou entre os torcedores.

A seleção argentina está hospedada no The Origin Hotel, empreendimento inaugurado em 2024 na região de Berkley Riverfront. Localizado às margens do Rio Missouri, o hotel foi escolhido por sua localização estratégica, próxima ao centro de treinamento da equipe e aos locais de deslocamento durante a Copa.

Mansão de Messi 1 de 23

O hotel possui 118 quartos e suítes e foi reservado integralmente para a delegação argentina. Durante a permanência da seleção, hóspedes comuns não podem realizar reservas no local. A medida busca garantir privacidade e segurança para os jogadores durante a competição.

As acomodações seguem o conceito boutique e oferecem estrutura moderna, incluindo internet de alta velocidade, banheiros com padrão spa, máquina de café Nespresso, minigeladeira, estação de trabalho e áreas de convivência. Algumas unidades contam ainda com vista para o rio.

Messi e sua família 1 de 54

Embora a AFA não tenha informado oficialmente qual categoria foi destinada a Messi, a principal acomodação da propriedade é a Premier Suite. Considerada a mais luxuosa do hotel, ela possui aproximadamente 69 metros quadrados, cama king-size, sala de estar separada e vista privilegiada para a região do Missouri. A suíte oferece mais espaço e privacidade, características valorizadas por atletas durante torneios de longa duração.

As imagens divulgadas pela seleção não permitem confirmar se o camisa 10 está instalado justamente nessa suíte. O que já foi confirmado é que ele terá um quarto individual e personalizado exclusivamente para sua estadia durante o Mundial.

Fotos de Messi ao longo dos anos 1 de 20

A chegada da delegação à cidade também teve momentos inusitados. Messi e Rodrigo De Paul foram os últimos jogadores a desembarcar em Kansas City. Os dois chegaram em um voo privado vindo de Miami e completaram a lista dos 26 convocados da Argentina.

Poucas horas após a chegada da equipe, uma forte tempestade atingiu a região. Autoridades emitiram alertas de tornado e as rajadas de vento chegaram a derrubar cercas, tendas e estruturas de proteção montadas ao redor do hotel para preservar a privacidade da delegação. Apesar dos transtornos, não houve registro de problemas com os jogadores ou integrantes da comissão técnica.

Enquanto se hospedam no Origin Hotel, os atletas realizam os treinamentos no moderno Compass Minerals National Performance Center. O complexo esportivo, avaliado em cerca de US$ 75 milhões, pertence ao clube Sporting Kansas City e conta com cinco campos oficiais, câmaras hiperbáricas, áreas de crioterapia e uma academia com mais de 1.200 metros quadrados.

Os familiares dos jogadores não estão hospedados no mesmo local. A organização argentina optou por acomodar parentes e acompanhantes em outro hotel próximo, permitindo que a concentração dos atletas seja mantida durante a competição.

Quanto custa se hospedar no hotel de Messi?

Os preços variam de acordo com a categoria da acomodação e o período da reserva. Em condições normais, as diárias dos quartos convencionais costumam variar entre US$ 125 e US$ 185, o equivalente a aproximadamente R$ 680 e R$ 1 mil na cotação atual.

Em períodos promocionais, algumas reservas podem ser encontradas por cerca de US$ 107, aproximadamente R$ 590. Já as suítes premium geralmente ultrapassam US$ 300 por noite, valor próximo de R$ 1,6 mil.

Durante grandes eventos, como a Copa do Mundo, os preços podem subir significativamente. Em datas de alta demanda, acomodações mais sofisticadas podem ultrapassar US$ 500 por diária, o equivalente a cerca de R$ 2,7 mil.

Mansão de Messi 1 de 11

Apesar da estrutura moderna, o Origin Hotel não é considerado um resort de luxo cinco estrelas. A escolha da Argentina parece ter sido motivada principalmente pela combinação de privacidade, segurança, conforto e facilidade logística.

Aos 38 anos, Messi chega ao torneio como principal referência da equipe comandada por Lionel Scaloni. A Argentina integra o Grupo J ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.