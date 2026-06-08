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Como é o quarto exclusivo de Messi para a Copa do Mundo e quanto custa se hospedar no hotel à beira do rio

Camisa 10 ficará sozinho em acomodação personalizada em Kansas City. Hotel às margens do Rio Missouri foi fechado para a delegação e tem diárias que podem ultrapassar R$ 2,7 mil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:03

Messi
Messi Crédito: Reprodução

O craque Lionel Messi terá uma estrutura especial durante a disputa da Copa do Mundo 2026. A poucos dias da estreia da Argentina no Mundial, imagens divulgadas pela Associação do Futebol Argentino (AFA) revelaram detalhes da concentração da equipe em Kansas City e mostraram o quarto exclusivo preparado para o principal astro da seleção.

Quarto de Messi na Copa do Mundo

Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução
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Messi terá quarto especial na Copa do Mundo por Reprodução

Ao contrário da maioria dos companheiros, Messi ficará sozinho durante a competição. O ambiente foi personalizado com fotografias do camisa 10, quadros decorativos e elementos que fazem referência à sua trajetória com a seleção argentina. O espaço foi preparado especialmente para receber o jogador durante a busca pelo bicampeonato consecutivo da Argentina em Copas do Mundo.

Além da decoração exclusiva, um detalhe chamou a atenção dos torcedores argentinos. Messi está hospedado no quarto 202. Nas redes sociais, fãs rapidamente associaram o número a uma curiosa coincidência. A soma dos algarismos do quarto resulta em quatro, número de títulos mundiais que a Argentina tenta alcançar nesta edição do torneio.

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A superstição ganhou ainda mais força porque, durante a campanha vitoriosa da Copa do Mundo 2022, no Catar, Messi ficou hospedado no quarto 201 da Universidade do Catar. Na época, a soma dos números resultava em três, exatamente a quantidade de títulos mundiais que a seleção possuía antes de conquistar o troféu. Embora ninguém da delegação tenha comentado oficialmente a coincidência, o assunto viralizou entre os torcedores.

A seleção argentina está hospedada no The Origin Hotel, empreendimento inaugurado em 2024 na região de Berkley Riverfront. Localizado às margens do Rio Missouri, o hotel foi escolhido por sua localização estratégica, próxima ao centro de treinamento da equipe e aos locais de deslocamento durante a Copa.

Mansão de Messi

Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação

O hotel possui 118 quartos e suítes e foi reservado integralmente para a delegação argentina. Durante a permanência da seleção, hóspedes comuns não podem realizar reservas no local. A medida busca garantir privacidade e segurança para os jogadores durante a competição.

As acomodações seguem o conceito boutique e oferecem estrutura moderna, incluindo internet de alta velocidade, banheiros com padrão spa, máquina de café Nespresso, minigeladeira, estação de trabalho e áreas de convivência. Algumas unidades contam ainda com vista para o rio.

Messi e sua família

Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a família na Arábia Saudita por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Lionel Messi deu entrevista rara por Reprodução
Messi e os três filhos por AFA
Messi e os três filhos por AFA
Montagem mostra Messi estreante e o Messi veterano juntos por AFA
Messi marcou duas vezes por AFA
Messi e Jordi Alba pelo Inter Miami por Shutterstock
Anderson Daronco foi confrontado por Messi pela não marcação de uma falta por Reprodução/Redes Sociais
Lionel Messi participou da goleada sobre a Bolívia por 6x0 com três gols e duas assistências por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Messi e Suárez em ação pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi em Hong Kong: astro não entrou em campo durante o amistoso por Inter Miami/Divulgação
Messi defende o Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi The Best por Reprodução/FIFA
Messi e Inter Miami enfrentarão um time composto pelos melhores jogadores da Primeira Divisão em Hong Kong por Divulgação / Inter Miami
Lionel Messi em treino da seleção argentina antes do jogo contra o Paraguai por Seleção argentina/Dvulgação
Messi é convocado pelo técnico Lionel Scaloni por Divulgação / Argentina
Messi é o atual astro do Inter Miami por Divulgação Inter Miami
Messi tem atraído uma legião de famosos e anônimos para os jogos do Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi apareceu falando inglês, mas vídeo foi feito com IA por Reprodução
Argentina de Messi estreou com vitória sobre o Equador por Conmebol/Divulgação
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Thiago é o filho mais velho de Antonela Roccuzzo e Lionel Messi por Reprodução/Instagram
Yassine Chueko atrás de Messi: ex-soldado atua como segurança do argentino por Inter Miami/Divulgação
Messi comemora a classificação do Inter Miami sobre o Cincinnati por Inter Miami/Divulgação
Equipe do Inter Miami levanta Messi em comemoração ao título da Leagues Cup por Inter Miami/Divulgação
Messi vem fazendo um início meteórico no Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi já marcou nove gols em seis jogos pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi disputará primeira final pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi na classe econômica em voo do Inter Miami por Reprodução
Messi comemorou gol ao estilo Pantera Negra por Inter Miami/Divulgação
Messi comemora gol pelo Inter Miami na MLS por Divulgação/Inter Miami
Messi e Iniesta durante jogo do Barcelona em 2018 por Barcelona/Divulgação
Messi com o prêmio de Melhor Atleta e Time do ano por Reprodução/Twitter @LaureusSport
Neymar e Messi foram alvos de protesto de torcedores do PSG por Getty Images/PSG/Divulgação
Messi faltou a treino do PSG por A.Meunier/PSG
Messi teria ido à Arábia Saudita sem a autorização do PSG por A.Meunier/PSG
Mural retrata o jogador Messi. Feito com duas mil figurinhas autocolantes de futebol está em exposição no Museu Casa Rosada, em Buenos Aires. por EITAN ABRAMOVICH/AFP
Torcida do Vitória já pode dizer que Messi bateu bola no Barradão por AFA / Divulgação
Maradona também foi técnico da Seleção da Argentina entre 2008 e 2010. Aqui, aparece ao lado de Lionel Messi, em 2010 por Foto: Juan Mabromata/AFP
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Messi com a esposa e filhos por Reprodução

Embora a AFA não tenha informado oficialmente qual categoria foi destinada a Messi, a principal acomodação da propriedade é a Premier Suite. Considerada a mais luxuosa do hotel, ela possui aproximadamente 69 metros quadrados, cama king-size, sala de estar separada e vista privilegiada para a região do Missouri. A suíte oferece mais espaço e privacidade, características valorizadas por atletas durante torneios de longa duração.

As imagens divulgadas pela seleção não permitem confirmar se o camisa 10 está instalado justamente nessa suíte. O que já foi confirmado é que ele terá um quarto individual e personalizado exclusivamente para sua estadia durante o Mundial.

Fotos de Messi ao longo dos anos

Lionel Messi  por Shutterstock
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Barcelona/Divulgação
Lionel Messi  por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Reprodução
Lionel Messi  por Seleção argentina/Dvulgação
Lionel Messi  por Divulgação / Argentina
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Fifa/Divulgação
Lionel Messi  por Harold Cunningham/UEFA
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por PSG/Divulgação
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Barcelona/Divulgação
Lionel Messi  por Víctor Salgado/FC Barcelona
Lionel Messi  por Reprodução/Instagram
Lionel Messi  por Miguel Ruiz/FC Barcelona
Lionel Messi  por AFA/Divulgação
Lionel Messi  por Getty Images/PSG/Divulgação
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Lionel Messi  por Shutterstock

A chegada da delegação à cidade também teve momentos inusitados. Messi e Rodrigo De Paul foram os últimos jogadores a desembarcar em Kansas City. Os dois chegaram em um voo privado vindo de Miami e completaram a lista dos 26 convocados da Argentina.

Poucas horas após a chegada da equipe, uma forte tempestade atingiu a região. Autoridades emitiram alertas de tornado e as rajadas de vento chegaram a derrubar cercas, tendas e estruturas de proteção montadas ao redor do hotel para preservar a privacidade da delegação. Apesar dos transtornos, não houve registro de problemas com os jogadores ou integrantes da comissão técnica.

Enquanto se hospedam no Origin Hotel, os atletas realizam os treinamentos no moderno Compass Minerals National Performance Center. O complexo esportivo, avaliado em cerca de US$ 75 milhões, pertence ao clube Sporting Kansas City e conta com cinco campos oficiais, câmaras hiperbáricas, áreas de crioterapia e uma academia com mais de 1.200 metros quadrados.

Os familiares dos jogadores não estão hospedados no mesmo local. A organização argentina optou por acomodar parentes e acompanhantes em outro hotel próximo, permitindo que a concentração dos atletas seja mantida durante a competição.

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Quanto custa se hospedar no hotel de Messi?

Os preços variam de acordo com a categoria da acomodação e o período da reserva. Em condições normais, as diárias dos quartos convencionais costumam variar entre US$ 125 e US$ 185, o equivalente a aproximadamente R$ 680 e R$ 1 mil na cotação atual.

Em períodos promocionais, algumas reservas podem ser encontradas por cerca de US$ 107, aproximadamente R$ 590. Já as suítes premium geralmente ultrapassam US$ 300 por noite, valor próximo de R$ 1,6 mil.

Durante grandes eventos, como a Copa do Mundo, os preços podem subir significativamente. Em datas de alta demanda, acomodações mais sofisticadas podem ultrapassar US$ 500 por diária, o equivalente a cerca de R$ 2,7 mil.

Mansão de Messi

Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Mansão de Messi por Reproduçaõ
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Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução

Apesar da estrutura moderna, o Origin Hotel não é considerado um resort de luxo cinco estrelas. A escolha da Argentina parece ter sido motivada principalmente pela combinação de privacidade, segurança, conforto e facilidade logística.

Aos 38 anos, Messi chega ao torneio como principal referência da equipe comandada por Lionel Scaloni. A Argentina integra o Grupo J ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.

A estreia dos argentinos está marcada para 16 de junho, diante da Argélia. Até lá, um dos assuntos que mais desperta curiosidade entre os torcedores é justamente a acomodação reservada ao maior ídolo do futebol argentino da atualidade. Entre superstições envolvendo o quarto 202, decoração personalizada e um hotel fechado exclusivamente para a delegação, Messi terá uma concentração diferente da maioria dos jogadores presentes no Mundial.

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