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Junior Lima compartilha fotos raríssimas dos filhos em estúdio e fãs surtam: 'Lindos demais'

Cantor compartilhou registros de Otto e Lara explorando instrumentos musicais durante um momento de diversão em família.

Fernanda Varela

Publicado em 8 de junho de 2026 às 14:10

Júnior Lima Crédito: Reprodução

Junior Lima surpreendeu os seguidores ao mostrar um raro momento ao lado dos filhos nas redes sociais. Conhecido por preservar a privacidade da família, o artista compartilhou imagens de Otto Lima, de oito anos, e Lara Lima, de quatro, se divertindo dentro de um estúdio musical.

Os registros foram publicados nos Stories do Instagram neste domingo (7) e mostram as crianças cercadas por equipamentos de produção musical. Em uma das imagens, Lara aparece observando uma mesa de som. Já Otto explora um sintetizador, usando grandes fones de ouvido enquanto conhece os instrumentos do espaço.

Junior Lima e Monica Benini 1 de 7

Ao compartilhar a cena, Junior fez uma brincadeira sobre os momentos em que assume sozinho os cuidados com os filhos. "A brincadeira quando ficam só com o pai...", escreveu o cantor, acompanhando a legenda com um emoji de risada.

As imagens rapidamente chamaram a atenção dos fãs, principalmente porque aparições dos filhos do artista são raras nas redes sociais. Junior e sua esposa, Monica Benini, costumam preservar a exposição das crianças e evitam compartilhar muitos detalhes da rotina familiar.

Otto e Lara cresceram cercados por música. Além de serem filhos de Junior, eles fazem parte de uma das famílias mais conhecidas do entretenimento brasileiro. O cantor é filho do sertanejo Xororó e irmão de Sandy, com quem formou uma das duplas infantis de maior sucesso da história do país.

Júnior Lima e Mônica Benini 1 de 12

Desde o fim da dupla, Junior seguiu trabalhando em diferentes projetos ligados à música, seja nos palcos, na produção musical ou em trabalhos de composição. Pelo visto, a paixão pelos estúdios também já desperta a curiosidade da nova geração da família.