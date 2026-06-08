LUTO

Músico que trabalhou com Dua Lipa e Britney Spears morre aos 35 anos a facadas

Talay Riley foi encontrado morto em um jardim

Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:04

Talay Riley foi encontrado com ferimentos no corpo Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor e compositor Talay Riley, de 35 anos, que escreveu canções de artistas como Dua Lipa, Britney Spears e H.E.R., morreu após uma facada no leste de Londres.

Em um comunicado compartilhado no Instagram , a família e a empresária de Riley, Cleo Amedume, confirmaram seu falecimento. “Talay será lembrado com carinho por aqueles que o conheceram publicamente por seu incrível talento como compositor e artista, vencedor do Grammy e com vários discos de platina. Para aqueles que o conheceram e amaram pessoalmente, seu humor, seu espírito generoso e sua presença inconfundível serão o que mais farão falta.”

Talay Riley 1 de 9

Conforme a Rolling Stones, um comunicado da Polícia Metropolitana, Riley (nome de nascimento Mark Yinka Orabiyi) foi encontrado em um jardim com ferimentos de faca por volta das 9h da manhã na última sexta-feira (5). Ele foi considerado morto.

Segundo a revista, um homem por volta de 20 anos que também foi encontrado no local, sofreu ferimentos que não foram considerados fatais. Ainda de acordo com a Rolling Stones, três pessoas foram presas sob suspeita de terem assassinado o músico. Uma delas foi liberada após fiança enquanto as investigações seguem. As outras duas foram libertadas sem acusação formalizada.

O irmão de Riley, Michael Orabiyi, também um compositor conhecido sob o nome artístico Scribz Riley, compartilhou uma homenagem no Instagram , escrevendo: “Ele tinha um dos corações mais puros que já conheci. Amava profundamente, dava generosamente e tocou inúmeras pessoas com seu talento, bondade e espírito. A demonstração de carinho já mostra quantas vidas ele impactou. Você inspirou tantas pessoas e seu legado continuará vivo através de sua música, sua família, seus amigos e todos que tiveram a sorte de conhecê-lo.”

Entre os sucessos de Riley como compositor estão “Last Dance”, de Dua Lipa, lançado em 2016, “Young Dumb & Broke” e “Lights On”, de H.E.R. O último lhe rendeu um Grammy, já que a música foi incluída no álbum homônimo de H.E.R., lançado em 2017 e que levou o prêmio de Melhor Álbum de R&B na 61ª edição do Grammy.

Riley despontou como compositor e intérprete em 2009, graças às suas colaborações com o MC de grime Chip. Além de reescrever e participar de várias músicas do álbum de estreia de Chip, “I Am Chipmunk”, incluindo “Look for Me”, que alcançou o 7 lugar na parada de singles do Reino Unido. Riley contribuiu ainda para “Who’s Laughing Now”, de Jessie J, “Clumsy”, de Britney Spears, “If It Ain’t Love” de Jason Derullo e “Levels” de Nick Jonas.

Após a carreira como compositor ter decolado, Riley continuou lançando suas próprias músicas. Ele publicou faixas online e, com base nas publicações recentes nas redes sociais.